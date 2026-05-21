M109A7自走砲要到119年開始交貨 原因竟出在美國「這個問題」

我國向美採購60門M109A7自走砲及附屬裝備，籌獲期程為115年至121年，但在交運來台的期程上，雙方討論後預期119年起交運。圖為一輛美國陸軍正實施實彈射擊的M109A7「帕拉丁」自走砲。（美軍DVIDS網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕我國向美採購60門M109A7自走砲及附屬裝備，籌獲期程為115年至121年，但在交運來台的期程上，雙方討論後預期119年起交運。熟悉美台軍售的政府資深人士今天指出，美方沒有辦法快速為台灣生產交貨的問題，主要是美國目前優先為600多輛現役的舊款M109A6，要全數升級或生產為新型的M109A7所致。

他表示，這導致美國主要的軍工生產線產能長期處於飽和狀態，必須優先滿足美軍本國的接單排程，美方是在台美簽署發價書之後，才將台灣的訂單排入生產線流程，「前面還有600多輛在等，沒有辦法插隊」。

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根據行政院向立法院提出的「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告指出，我國採購M109A7自走砲60門及附屬裝備，籌獲期程為115年至121年，預期119年起交運。M109A7自走砲全案金額為806億6573萬元，預估全壽期維持的後勤成本約160億餘元。

美國售台包括M109A7自走砲在內的新式軍備。（取自BAE臉書，本報製圖）

美國國務院去（2025）年12月中下旬一舉公告八項計達111億餘美元軍售，其中包括60門M109A7自走砲，此案搭配儎台還出售了60輛M992A3履帶式彈藥補給車（CAT）、13輛M88A2戰場救濟車，以及42套「國際野戰砲兵戰術資料鏈系統」（IFATDS），甚至還同捆出售多達4080套的「精準飛彈導引套件」（PGK），進一步推升我陸軍砲兵的精準打擊效能與整體戰力。

資深國防立委王定宇先前表示，美方同意出售60門M109A7自走砲，這不只是美軍也在用的最新型號，更重要的是，此次軍售是「1輛自走砲配1輛彈藥車」，意即每台自走砲都成為獨立接戰單位，能自力機動至發射陣地、打了就跑，大幅提升機動打擊效率，在1台M109A7新車約當6輛舊車的戰力換算下，一輛A7砲車的精準度與效率，能夠相當於傳統一個使用舊式火砲的砲兵營，大幅減少彈藥消耗，在特定情境下，其精準打擊火力等於多出「60支傳統砲兵營」的火力精準度，在灘岸防衛作戰上相當關鍵。

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