美國會統計美伊戰爭共戰損42架飛機 成本逼近1兆

圖為美軍MQ-9「死神」無人機。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美伊戰爭帶給美軍消耗跌破大眾眼鏡，為近年罕見。根據美國國會研究處（CRS）最新分析，自「史詩怒火」行動以來，美軍至少已有42架軍機遭擊落、墜毀或受損，其中包括MQ-9無人機、F-15E戰機、KC-135加油機與F-35A匿蹤戰機。

「星條旗報」報導，五角大廈代理主計長赫斯特本月向國會表示，美軍對伊朗作戰總成本已達290億美元（約新台幣9123億元），內容包括軍機維修與補充費用，但尚未納入中東基地遭伊朗飛彈報復攻擊後的損害。

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報導指出，美軍損失最嚴重的是MQ-9「死神」無人機，共有24架遭擊落或損毀。由於MQ-9可長時間滯空並執行情報蒐集與精準打擊，因此在戰爭初期被大量投入對伊朗與葉門方向任務，但也因速度較慢、防護力有限，面對防空火力時損耗嚴重。

另外，1架F-15E「打擊鷹」於4月遭伊朗擊落後，美軍搜救行動也進一步擴大損失。除F-15E本身外，美軍還損失1架A-10攻擊機與2架MC-130J特戰運輸機；其中MC-130J是在伊朗境內執行任務後，由美軍自行於地面炸毀，以避免裝備落入敵手。另有1架HH-60W「快樂綠巨人II」搜救直升機遭輕兵器火力擊傷。

值得注意的是，戰爭初期1架KC-135空中加油機於伊拉克友軍空域墜毀，造成6名機組員全數死亡；另1架加油機則緊急迫降。雖然《大西洋月刊》曾指出，初步情報懷疑飛行員為閃避伊朗支持民兵防空火力而失事，但美國中央司令部已否認相關說法。

報導還指出，美軍另有3架F-15E於科威特上空遭友軍誤擊；5架停放於沙烏地蘇丹親王基地的KC-135，在伊朗飛彈與無人機攻擊中受損；1架F-35A遭地面火力擊傷；1架E-3預警機在基地滑行道停放時受損；以及1架MQ-4C「海神」高空無人機因事故墜毀。

報導分析，這場衝突再次凸顯大型支援機與慢速無人機在高威脅防空環境中的脆弱性，也使美軍重新檢討未來空中作戰模式，包括強化電子戰、防空壓制與分散部署能力。

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