無人小艇也能變航艦 德推行動版無人機庫

德國無人系統公司CiS近日公開全球首套可於移動船艦上完全自動操作的無人機起降系統「ORKA Dock」。（圖取自X@DrasticNews）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕想要建造無人機航艦不一定得是一條大船，德國無人系統公司CiS近日公開全球首套可於移動船艦上完全自動操作的無人機起降系統「ORKA Dock」，使無人水面艇首次具備真正意義上的「無人化空中偵察能力」，被視為未來海上情監偵（ISR）發展的重要突破。

軍聞網站「Defence Blog」報導，ORKA Dock可讓ORKA偵察無人機在無需任何人員操作下，自動完成起飛、執行任務、返航、降落與充電，即便母艦處於航行狀態、受海浪顛簸，甚至船隻在15節速度前進時，仍能正常運作。

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報導指出，該系統已於2026年SeaSEC海上安全演習中完成實際驗證。CiS將ORKA Dock整合至FLANQ公司Q-RECON 24高速無人水面艇後方甲板，連續兩週執行海上巡邏、港口安全與離岸設施防護任務，期間成功完成多次全自動起降循環。

另外，ORKA Dock最大技術關鍵，在於CiS開發的「精準降落系統」。由於船艦在海上同時存在前進、橫搖與上下起伏，無人機若要自動回收極具難度；該系統則能讓無人機在甲板持續移動情況下，導引無人機精準自動降落。

報導指出，ORKA無人機本身具備75分鐘續航力與5公斤酬載能力，可執行海上監視、目標追蹤與基礎偵察任務；而ORKA Dock則整合快速充電、備援電池與纜線供電模式，使整體系統能長時間持續運作，並能在30秒內完成開機和發射。

另外，CiS強調，ORKA Dock採用德國本土供應鏈與自主零件生產，符合近年歐洲各國強調的「國防供應鏈自主化」政策。該系統未來也可部署於地面車輛與前進基地，作為多平台通用的自主偵察節點。

值得注意的是，這種「無人水面艇＋自動化無人機」組合，被視為未來低成本持續監控的重要方向。相較傳統需搭載直升機與人員的大型艦艇，此類系統可在無人值守情況下長時間巡邏海域、保護離岸能源設施、監控港口與追蹤可疑船隻，大幅降低人力與後勤需求。

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