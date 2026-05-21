已擁有21艘傳統動力潛艦 美國開門協助南韓籌建4艘核動力潛艦

南韓3000噸級潛艦「島山安昌浩號」（SS-083）已經展開橫越太平洋航程，前往加拿大參與兩國聯演，並藉此向加拿大展現南韓潛艦實力，以爭取加拿大下達潛艦訂單。（圖：取自南韓海軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕東北亞的潛艦戰略平衡即將迎來全新變局！南韓計畫籌獲至少4艘5000噸級的核子動力攻擊潛艦（SSN），在獲得美國政府的正式同意與協助承諾下，南韓海軍已於本月20日正式向聯合參謀本部（JCS）提交「核動力潛艦」的聯合能力需求文件。此舉象徵該項高度敏感的頂級軍事採購案已跨過關鍵門檻，在南韓國內軍事程序中正式宣告啟動。

南韓海軍目前共擁有21艘現役傳統動力攻擊潛艦，包括8艘1200噸級的張保皋級（KSS-I / Type 209型）丶9艘1800噸級的孫元一級（KSS-II / Type 214型），以及4艘3000噸至3700噸的島山安昌浩級（KSS-III Batch-I）。

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聯參文件正式提交 宣告「核潛艦建案」起跑

根據南韓軍方消息，海軍提交的需求文件明確規劃了南韓未來核動力攻擊潛艦（SSN）的發展藍圖。

．建軍規模：計畫籌獲至少 4 艘 5,000 噸級的核動力潛艦，目標在 2030 年代中期完成部署並投入實戰。

．反制威脅：該批潛艦將成為南韓反制北韓潛射彈道飛彈（SLBM）及應對東北亞區域安全變局的關鍵不對稱戰力。

．法律配套：為因應核反應爐首度用於軍事領域，南韓政府同步推動制定「核動力潛艦引進特別法」，為後續監管、安全與技術引進奠定法律基礎。

由美丶英及澳洲三方共同研發的下一代核動力攻擊潛艦SSN-AUKUS，噸數估計為10000噸，南韓要籌建的則是5000噸級的核動力潛艦。圖為SSN-AUKUS潛艦示意圖。（取自英國政府網站）

美國全力開綠燈 川普政府破格同意協助

這項長年受限於美韓核能協定的計畫得以「起死回生」，核心關鍵在於美國總統川普的政策首肯。美韓兩國元首在 APEC 峰會發表聯合聲明後，白宮已正式批准南韓建造常規武裝的核動力攻擊潛艦。美國不僅在政治上給予強力支持，更承諾協助南韓解決反應爐所需的低濃縮鈾（LEU）燃料來源與相關技術需求。此舉打破了美國長期對南韓民用與軍用核能技術的嚴格限制。

分析指出，川普政府同意此案帶有強烈的經濟與國防工業交換色彩，南韓造船龍頭韓華集團（Hanwha）此前成功收購費城 Philly Shipyard 船廠，未來南韓可能利用其強大的造船產能與資金，填補美國國防工業供應鏈的空缺，達成美韓防務的雙贏局面。

美韓成立「安全工作小組」 談判核燃料與技術移轉

隨著南韓軍方建案程序正式啟動，美韓兩國的外交與國防部門也隨即於本月成立「核潛艦安全工作小組」。美國高階代表團預計近期赴韓，針對民用鈾濃縮、核燃料供應穩定性以及核廢料再處理等非擴散議題展開實質性談判。

儘管兩國元首已達成最高指導原則，南韓官員表示，後續仍需說服美國國務院與能源部的傳統非擴散技術官僚，並簽署類似於「美英澳同盟（AUKUS）」的雙邊核技術移轉協定，最終送交美國國會批准。然而，海軍昨日提交需求文件的動作，已向國際社會釋放明確訊號：在美國的全面力挺下，東北亞的潛艦戰略平衡即將迎來全新變局。

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