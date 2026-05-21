限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
520當天中國出動15機艦擾台 國軍嚴密監控應處
中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖。（國防部提供）
〔記者方瑋立／台北報導〕中國持續對台遂行軍事施壓及灰色地帶襲擾，國防部今（21）日公布，自昨（20）日上午6時至今上午6時止，合計偵獲中共軍機7架次、共艦7艘及公務船1艘，持續在台海周邊活動。其中有6架次軍機逾越台海中線，進入台灣北部及西南空域。
據國防部公布的示意圖，共機活動主要分為兩部分，第一部分於昨天上午7時5分至下午2時25分間，共出動3架次主、輔戰機，其中2架次逾越海峽中線，進入北部空域活動。第二部分則於昨天上午8時25分至中午12時10分間，出動4架次主戰機，在西南空域進行活動。
請繼續往下閱讀...
除空中活動外，國防部指出，另偵獲7艘共艦及1艘公務船持續於台海及周邊海域活動。國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。