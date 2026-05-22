獨家》台美中海空大亂鬥！我軍及共軍頻繁互驅離 美機捍衛航行權

共機襲擾示意圖。（國防部提供）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕台灣西南及東南空域昨（21日）再現緊張態勢，堪稱近期罕見的「海空大亂鬥」。據長期監控軍事動態的軍事迷觀察，受中科院試射飛彈計畫影響，空域管制頻繁，然而最引人注目的是，中國軍機與軍艦在深夜即開始頻繁針對區域內美軍機執行「驅離」，美軍則以標準廣播捍衛國際空域航行權回應，而我軍則依慣例驅離襲擾共機。

根據側錄資料顯示，從昨日凌晨1時許起，中國軍艦便開始對出沒在台灣東南、西南空域的美國軍機進行廣播驅離。共軍廣播內容多次強調：「美國軍機，你已進入我中國台灣24海浬，本處為中國管轄海域。」我軍則對共機發出警告，「位於台灣西南空域的中共軍機注意，你已進入我防空識別區，影響我飛航安全，立即迴轉脫離」。

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面對共軍廣播，美軍機組人員則全程以標準英語回應，至少執行了21次廣播宣告。美軍廣播清晰明確地宣示，「美國軍機正於國際空域執行合法的軍事活動。在行使國際法保障之權利時，我會充分尊重所有國家的權利與義務。」

軍事圈內傳出，中科院昨日原排定相關飛彈試射計畫，涉及陸射及空射雄風三型飛彈等科目。據悉，試射作業因故出現變數，其中空射雄三科目臨時取消，是否因外籍機艦密集現蹤，或是周邊海空情勢過於複雜而做出調整，相關單位並未證實。然而，這一連串的海空交互動作，已讓國境南端的空域管制頻道異常繁忙。

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