美軍炸伊朗耗損3成戰斧 美防長證實：日本400枚軍購延宕2年

美軍於「史詩狂怒行動」中發射大量戰斧巡弋飛彈。圖為伯克級飛彈驅逐艦「斯普魯恩斯號」（USS Spruance）發射戰斧飛彈。（路透檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美軍在中東戰事中大量消耗彈藥庫存，其連鎖效應已實質波及第一島鏈的防衛部署。英國《金融時報》23日引述知情人士披露，美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）本月初已致電日本防衛大臣小泉進次郎，證實因美軍對伊朗軍事行動消耗大量彈藥，日方採購的400枚「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈交付時程將延宕最多2年。

據報導，美國智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發布的評估數據指出，美軍在對伊朗作戰期間，已發射超過1000枚戰斧飛彈，這項消耗量已占美軍現役約3100枚總庫存的3成（30%）。由於美方必須優先補充自身消耗的精確打擊武器，導致原定2025年度至2027年度間交付日本的400枚戰斧飛彈計畫被迫調整。

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這代表日本原定2027年度前完成部署的時程，將出現實質的政策真空。日本政府於2024年與美方簽署合約，採購包括200枚最新型Block 5與200枚現役Block 4版本、射程達1600公里的戰斧飛彈，作為建構打擊敵方飛彈發射據點等「反擊能力」的核心手段。

衝擊海上自衛隊神盾艦部署 日本安保計畫面臨修正

根據日本《每日新聞》分析，這款飛彈原規劃配備於海上自衛隊現役與建造中的8艘神盾級（Aegis）驅逐艦上，一旦交付延遲，日本防衛省原本依據國家安全保障戰略等安保3文件所制定的反擊作戰部署時程，將面臨大範圍修正，可能影響日本政府後續對第一島鏈關鍵水道的實質威懾計畫。

目前日本防衛省與海上自衛隊正評估延期交付對修正防衛建設計畫的具體影響，日方後續將與美方專案辦公室持續進行技術協商，以確認分批交付的具體期程。

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