海馬士多管火箭首期款月底到期 顧立雄：時間上應該來得及

國防部長顧立雄。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院將審查今年度的88億元對美軍購特別預算，針對對美採購的海馬士多管火箭案首期款將在5月底到期，時程上是否來不及？國防部長顧立雄今日在立法院受訪表示，行政院院會通過後，預算就送到立法院，就可以啟動預算法的84條。由行政院核定後，就可以付首期款，時間上應該來得及。

今年度對美軍購特別預算88億元中，包含8億元的海馬士多管火箭首期款，後者將在5月底到期，顧立雄日前在立法院答詢時表示，若特別預算還沒通過，國防部會引用預算法第84條，先行請求行政院同意讓國防部協調以既有預算支應。

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行政院主計總處此前說明，顧立雄於5月19日在立法院專案報告時已說明，將報請行政院同意先行動支，財源則由國防部年度預算墊支，公文已報送行政院。

另外，美國對台軍售140億元是否生變？顧立雄回應，沒有收到改變通知，美方發言人表示要由美國總統川普決定。美方對台政策沒有改變，他們會持續遵循「台灣關係法」長期以來的承諾，審慎樂觀看待第二批軍售。

對於軍購特別條例被藍白挪掉的4700億元，後續是否用年度預算處理？顧立雄說，總統和行政院長都表示，會就相關案項請國防部逐一檢討。我們會檢討看有些項目納入年度預算，有些項目辦理追加預算，這些要跟行政院進行商議。特別條例部分，要怎樣的提法，這部分也要接受行政院的指導。

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