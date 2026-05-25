陸軍徵求多軸旋翼遊蕩彈藥無人機 要滯空30分鐘以上、可搭AI晶片

陸軍計畫持續籌購個式無人機，圖為國防部長顧立雄去年視導陸軍無人機訓練中心室內飛行訓練場。（資料照，國防部提供）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部持續籌獲各式無人機，已將無人機列為耗材與彈藥的陸軍司令部，今日在政府採購網公開徵求一款自殺式無人機，此案以「多軸旋翼遊蕩彈藥無人機」為名，尋求搭載AI晶片、可在下達指令後自動接戰的機種，同時也要具備30分鐘以上滯空時間、10公里以上導控距離，還可搭載模組化彈頭與不同類型彈藥，執行多樣化攻擊任務。

根據政府採購網資訊，陸軍司令部今日發布「多軸旋翼遊蕩彈藥無人機」公開徵求案，規劃籌獲具備AI自主作戰能力的新型無人機系統。根據公告內容，這型無人機屬於多軸垂直起降型，可由單人部署與操作，並搭載夜視熱顯像、光學與混合變焦系統，具備遠距目標探測能力，影像傳輸延遲低於4秒，同時配備EO／IR穩定雲台尋標器、光學近炸信管，以及電子保險與解除保險裝置，可執行精準接戰任務。

公告內容陳述，該型無人機將搭載AI晶片，可執行目標鎖定、自動避障與跟蹤功能，並在下達指令後自動執行接戰任務，命中精度要求在2公尺內，且保有中途取消攻擊能力。

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此外，系統具備GPS智慧導航、高度與距離顯示功能，即使在GPS遭干擾或拒止環境下，仍可透過慣性導航維持飛行與定位能力，顯示國軍重視GPS受干擾環境下的持續作戰能力。而這型遊蕩彈藥無人機滯空時間須達30分鐘以上，導控距離達10公里以上，並可搭載模組化彈頭與不同類型彈藥，執行多樣化攻擊任務。

陸軍說明，本案屬商情資訊調研性質，主要徵求廠商提供報價與關鍵技術資料，作為後續採購規劃參考，同時要求廠商須註明產品為非中資、非中國製元件，亦即「非紅色供應鏈」，正式規格與標的內容仍以未來招標文件公告為準。

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