M1E3細節曝光！美軍下代主力戰車採無人砲塔、自動裝彈、混合動力

美國陸軍揭露未來M1E3「艾布蘭」主力戰車的新細節，其設計宗旨在於可在充斥無人機的高強度戰鬥環境中生存並作戰，特別是針對印太地區的行動。（美聯社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國陸軍揭露未來M1E3「艾布蘭」（Abrams）主力戰車的新細節。作為比現役M1A2 SEPv3戰車更輕、技術更先進的繼任者，其設計宗旨在於可在充斥無人機的高強度戰鬥環境中生存並作戰，特別是針對印太地區的行動。

軍事新聞網站Army Recognition報導，陸軍近期的公開資訊證實，該型戰車將配備柴電混合動力系統、無人砲塔，以及自動裝彈機，反映美國裝甲戰準則的重大轉變，主要聚焦於對抗勢均力敵的威脅時的機動力、生存能力，以及降低後勤負擔。

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預期M1E3將在減少乘員編制的同時，維持其重火力與防護力，這些特點使其成為全球最具戰場統治力的戰車之一。透過減輕重量、結合先進自動化技術與提升燃油效率，陸軍的目標是打造出一款更適合快速部署、長期作戰，以及能在未來戰爭中對抗日益複雜反裝甲威脅的戰車。

根據美國陸軍艾布蘭計畫經理官員在2026年國家國防工業協會機動防禦與遠征會議（NDIA MDEX 2026）上提出的資訊，艾布蘭M1E3戰車的現代化計畫，旨在透過「不同、現代化、技術性的方法」，來取代M1A2 SEPv3，同時針對新興威脅提供壓倒性優勢。這款未來的主力戰車目前仍在開發中，但已被定位為陸軍裝甲作戰能力的下一次重大飛躍。

美國陸軍的發展路線圖顯示，艾布蘭家族將從M1A2 SEPv2與現役的M1A2 SEPv3構型，逐步演進至M1E3構型。目前的艾布蘭現代化計畫持續升級現有戰車，升級項目包含「戰利品」（Trophy）主動防禦系統整合準備、先進砲塔穩定系統、車載電腦系統家族（MFoCS）平板，以及第二代模組化主動防禦系統（MAPS）架構。

然而，艾布蘭M1E3計畫代表一項更具野心的轉型，旨在從根本上重塑重裝甲部隊在未來戰場上的運作方式，這些戰場正日益被滯空彈藥、FPV（第一人稱視角）攻擊無人機、遠程精準火力，以及持續的空中監視所主導。陸軍官員指出的最重要目標之一，是將戰鬥重量目標設定在遠低於現役艾布蘭車型的60噸，藉此減輕車輛的後勤負擔。這項減重預期將提升戰略機動力、橋梁通行能力與部署彈性，特別是針對印太地區的行動。在該地區，基礎設施的限制、海上運輸的侷限，以及分散的島嶼作戰，仍是重大的作戰挑戰。

M1E3計畫的核心特色之一，是計畫採用柴電混合動力系統，並搭配高效能變速箱。混合動力架構預期將能降低油耗、延長作戰航程、降低熱與聲紋特徵，並為未來的感測器、防護系統、定向能量技術及電子戰能力，提供額外的車載電力。這些發展符合美國陸軍更廣泛的現代化優先事項，強調在大規模作戰行動中降低後勤維保需求，並提升戰場持久力；在此類作戰中，運油車隊本身就可能成為敵方無人機與精準打擊的優先目標。

美國陸軍也證實整合無人砲塔與自動裝彈機的計畫，使未來有望採用3人乘員的編制配置。這種作法反映國際間裝甲戰鬥車輛設計朝向自動化發展的趨勢，同時也解決了戰車乘員在電子戰激烈、充斥無人機的環境中作戰時，日益沉重的認知負荷。陸軍文件特別提及，將致力於提升「系統與乘員效率」，同時透過自動化與先進數位整合，來減輕士兵的工作負擔。

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