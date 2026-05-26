八軍團搞大的！ 模擬反制共軍船團丶三地同時射擊海上靶艦

擔任第四作戰區防衛任務的陸軍8軍團指揮部，六月初將執行殊殊的反制射擊任務，將在三處不同的射擊點，以「異地同時」的方式，對模擬共軍船艦的海上靶艦船隊進行幾近飽和式的攻擊，並將其殲滅在海上。圖為國軍雷霆兩千多管火箭的實彈射擊。（資料照）

〔記者羅添斌／台北報導〕為模擬反制共軍「多點進犯」台灣本島，陸軍6月初將在全台北中南作戰區同時進行實彈射擊操演，其中，擔任第四作戰區防衛任務的陸軍8軍團指揮部，這次將執行殊殊的反制射擊任務，將在三處不同的射擊點，以「異地同時」的方式，對模擬共軍船艦的海上靶艦船隊進行幾近飽和式的攻擊，並將其殲滅在海上。

據了解，8軍團在6月初將同時於台南喜樹海灘丶台南虎山訓場及屏東的枋山丶楓港北及滿豐等陣地，同時開設5處射擊陣地，模擬共軍以多點進犯方式意圖攻擊台灣本島，喜樹海灘將首度進行重型火砲在內的各型火砲實彈射擊，虎山訓場則是以無人機攻防演練為主。

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陸軍八軍團先前在屏東楓港地區實施重砲擊訓練（資料照，記者蔡宗憲攝），同樣的實戰化訓練，今年將首度在台南喜樹海灘出現。

在屏東的3處射擊陣地可是火力極為驚人，除了出動8軍團的砲指部重型火砲丶聯兵旅級火砲及拖式2B反裝甲飛彈之外，還首次將雷霆兩千多管火箭系統，由屏東東岸（九鵬）拉到屏東西岸的滿豐陣地進行實彈射擊，並規劃在六月初的其中一天，將進行3處陣地的「異地同時」實彈射擊。

此外，為了快速提升各級無人機部隊的戰力，陸軍已將6月列為「無人機操演月」，以接近實戰的無人機攻防丶偵打操演，驗證各無人機部隊訓練的成效，包括台中大甲外海進行首次的無人機操演之外，海馬士系統的射擊項目預料也將納入。陸軍在六月份也將分別在北部丶南部地區外海，進行無人機攻擊丶與各型火砲對海上目標的聯合操演，以及執行火砲射擊戰效的空中監測等項目。

第4作戰區副指揮官楊少將昨日在操演單位主官陪同，前往屏東地區視導作戰區重砲暨新式武器換裝驗證射擊整備。（圖：取自軍媒青年日報）

第4作戰區副指揮官楊少將昨日由政戰主任張少將、各處（組）長及操演單位主官陪同，前往屏東地區視導作戰區重砲暨新式武器換裝驗證射擊整備，除聽取射擊單位任務簡報外，並赴各陣地實施現地勘察，實際了解射擊時序、場地動線及各項作業規劃情形，藉以周延整體演訓整備，驗證部隊作戰能力，厚植整體防衛戰力。

楊副指揮官表示，各操演單位應完善事前規劃、編組及整備工作，並於射擊全程落實風險管控，以「安全」為首要原則，確依程序、步驟及要領完成裝備與彈藥鑑濾及各項檢查作業；同時應以歷年危安案例為鑑，檢視高風險環節與潛存危安因素，降低意外肇生風險，另須妥善協調周邊警消及醫療院所支援能量，建構完善安全機制，確保演訓任務順利遂行。

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