江啟臣海龍蛙兵紅短褲照重現江湖 黃健豪難忘服役取得大貨車駕照

立法院副院長江啟臣表示，他想分享這張多年前的照片。那時候他在陸軍101兩棲偵察營第一連服役，與照片中「忠誠」與「精實」的牌坊一樣，我們在金門的前線，以最紮實的訓練守護著國家。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍司令部在六月迎來80週年部慶，並於本月29日在司令部舉行部慶典禮及營區開放活動，陸軍先前向陸軍退伍官兵發出迷彩召集令，代表陸軍夥伴挺陸軍之意。曾在陸軍海龍蛙兵部隊服役的立法院副院長江啟臣，就貼出他服役時穿著紅短褲丶赤著上身的精實身材照片。在服役時考取大貨車駕照的立委黃健豪說，軍旅生活並非想像中封閉，而是一個學習紀律、結交各方好友的小社會。

陸軍先前向陸軍退伍官兵發出迷彩召集令，多位政治人物丶藝人及職業運動選手紛紛響應，貼出自己當年服役時的珍貴照片。

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江啟臣表示，在陸軍司令部80週年這個值得慶祝的日子，他想分享這張多年前的照片。那時候他在陸軍101兩棲偵察營第一連服役，與照片中「忠誠」與「精實」的牌坊一樣，我們在金門的前線，以最紮實的訓練守護著國家。

江啟臣指出，海龍蛙兵的艱苦訓練，磨練的不僅是體魄，更是堅忍不拔的意志力。這份精神，即使在今天，依然指引著他。向所有為國付出的前輩與現役國軍官兵致上最深的敬意。陸軍司令部80週年，生日快樂！

立法委員黃健豪他說，在臺中五支部運輸群服役的一年，是人生中最寶貴的人格養成期。在部隊期間，他受訓考取了大貨車駕照，不僅習得專業技能，更學會了在視角死角中謹慎行事的態度。（圖：取自中華民國陸軍臉書專頁）

立法委員黃健豪同樣發出他的服役照片。他說，在臺中五支部運輸群服役的一年，是人生中最寶貴的人格養成期。在部隊期間，他受訓考取了大貨車駕照，不僅習得專業技能，更學會了在視角死角中謹慎行事的態度。

黃健豪表示，最難忘的經歷是從士兵受訓轉任士官，第一次對昔日同袍發號施令，讓他深刻體會到「階級」背後的責任與領導藝術。軍旅生活並非想像中封閉，而是一個學習紀律、結交各方好友的小社會。服兵役不僅是義務，更是男兒磨練心志的榮譽歷程，讓他更有勇氣去面對社會的挑戰，守護我們的家園。





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