首批LWCLU輕量型標槍飛彈發射器交付美軍 美國軍售台灣有70套

美軍已獲得首批輕量型的標槍飛彈發射器，美國在去年年底宣佈對台軍售案中，就包含千餘枚標槍飛彈和70具輕量型發射器LWCLU。圖為LWCLU先前在英國測試情形。（圖取自RTX）

〔記者羅添斌／台北報導〕美國軍工JJV公司本週已向美國陸軍交付了首批輕量型發射器（LWCLU）， LWCLU是標槍飛彈系統的下一代發射器，其設計具有良好的適應性和相容性，可與新舊型標槍飛彈型號配合使用，LWCLU可使操作士兵的目標探測和識別範圍擴大了一倍，同時尺寸縮小了30%，重量減輕25%，最大限度地提高了士兵的監視能力，使其具備晝夜作戰能力。

值得一提的是，美國在去年年底宣佈售台「標槍反甲飛彈」案中，根據美方公告，就包含千餘枚標槍飛彈和70具最新的發射器LWCLU，體積重量縮小的同時，射程更增加近一倍，讓單兵反裝甲打擊能力大幅提升。

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標槍飛彈的輕量型發射器LWCLU，尺寸較舊款縮小了30%，重量減輕25%。（圖取自RTX）

LWCLU和舊有CLU發射器相比，體積縮小30%、重量減輕25%、電池使用壽命增加5成，而日間與夜間觀測距離分別增加3倍與2倍。且這套射控裝置改良內容，還包括更換長波紅外線感測器、更高解析度的螢幕與整合式握把、新的雷射測距儀與標定器，以及對付遠距目標的衛星標定器等，讓單兵能在4.5公里距離外擊殺戰車，比現有CLU的2.5公里來得遠。

LWCLU去年5月在英國實測時，更一舉命中且摧毀4公里外的模擬目標，刷新該款武器系統的最大有效射程紀錄。RTX公司表示，由於「標槍」在烏俄戰爭中表現出色，因此已規劃於2030年前，實現每年量產900具LWCLU的目標。

JJV標槍飛彈聯合公司，是由雷神公司和洛克希德馬丁公司組成的合資企業開發和生產，迄今為止，雷神公司已投資2,200萬美元用於LWCLU工廠的現代化改造，以提高生產速度並擴大產能。在與美國陸軍的合作下，位於亞利桑那州圖森市的這家工廠正在逐步提高年產量。

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