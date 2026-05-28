獨家》國軍東部戰力大幅提升 新編二支聯兵營7月成軍

花防部戰車營實施「戰備偵巡」。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕國軍第二作戰區防衛兵力持續提升，負責作戰指揮的陸軍花東防衛指揮部下轄的主戰部隊，繼台東地區指揮部機步營4月份改編為「聯兵營」後，花防部直屬的戰車營及機步營，7月1日將同步改編為戰力、火力更強的「聯兵營」，肩負起包括空軍佳山、花蓮基地、花蓮港及東海岸的防衛任務。

陸軍下轄打擊部隊持續強化聯合作戰能力，花防部下轄的台東指揮部所屬的機步營已改編為「聯兵營」後，花防部在花蓮地區直屬的二支營級部隊，在防衛特性及增加靭性等考量下，將同時改編為「聯兵一營」及「聯兵二營」，換句話說，東部地區的主戰兵力全部完成改編，藉此增加聯合作戰能力、戰術運用空間與彈性。

陸軍花防部戰車營將改編為聯合營，應變及火力等戰力將大幅提升。（記者游太郎攝）

官員指出，在西部各營級主戰部隊完成改編為「聯兵營」後，為使陸軍主戰部隊能執行參謀本部的軍事戰略指導，迅速發揮快速應變制變及獨立作戰能力，本島各作戰區原屬的機步營、戰車營等，今年將完成調整為「聯合兵種營」，增加戰術運用的空間及彈性。

官員指出，陸軍參考烏俄戰爭經驗，在國防部聯合作戰計畫修訂指導下，聯兵營具備「火力、機動、防護、偵察」等聯合作戰能力，可對應現代戰場快節奏及多變化的環境，執行獨立作戰任務。



花防部戰車營改編為聯兵營後，七星潭等地區的反登陸作戰任務不變。（記者游太郎攝）

官員說，尤其東部作戰區地形狹長，涵蓋花蓮及台東兩縣，聯兵營在戰時依任務除了執行反登陸任務外，還需肩負包括空軍佳山、花蓮、台東志航及豐年機場、花蓮港的反空降、反機降等多重任務，經由組織結構調整，將可大幅提升部隊的反應速度、戰場存活率及火力彈性。

「聯兵營」相較於傳統的戰車營、機步營等部隊，統合了裝甲、步兵、火砲、防空、反裝甲等多元兵種，不僅可即刻出動作戰，且配置陸航、海軍與空軍聯絡官，可即時協請友軍支援，整體戰力與應變能力，美軍建議及評估後，將優於兵種較單一的營級單位。

花防部機步營改編為聯兵營後，戰力將大幅提升。（記者游太郎攝）

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