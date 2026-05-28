「共諜剋星」調升六軍團政戰主任 簡熒宏少將要顧好全台最大軍團

國防部保防安全處處長簡熒宏少將，月底將調升為陸軍六軍團政戰主任。（資料照，記者張嘉明攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕陸軍政戰系統月底有大幅度的調整，除了懸缺已久的陸軍政戰副主任丶國防大學政戰主任以及國防大學政戰院院長等三個政戰將缺都要補實之外，目前擔任國防部保防安全處處長的簡熒宏少將，月底將調升為陸軍六軍團政戰主任一職最受矚目。

簡熒宏長期在保防系統任職，並在保防安全處副處長職務直升處長，主導國軍反滲透與保防安全工作。因近年來保防安全處連續偵破多起重大共諜與新型態滲透案，績效極為卓著，讓他在軍中與外界獲得「共諜剋星」的高度肯定。

請繼續往下閱讀...

不僅是在職務上對保防及反制共諜有工作表現，簡熒宏對中共滲透與反情報有深刻的學術研究，曾發表《軍中共諜案件對國軍保防工作之影響》學術論文；在實務上，他亦主導建立國軍「接密資格認證」機制，成功防範中共利用地下錢莊及宮廟等手段無差別滲透基層財務困難官兵。

在去年年底的國防部記者會中，簡熒宏少將就示警表示，中共近年的滲透策略已轉向「無差別滲透」。具體手法是先透過網路借貸廣告、地下錢莊或宮廟活動接觸急需用錢的現役官兵；初期給予小額資金借貸，藉以取得個資，待官兵深陷債務需求後，便以「債務協處」及「債務脅迫」等方式，誘吸其協助發展組織或蒐集內部資訊。

簡熒宏（左四）擔任六軍團政戰副主任期間，正逢2021年台灣新冠肺炎疫情嚴峻，簡熒宏第一線督導、組織國軍投入新北市等重災區的防疫支援與大範圍清消任務，獲得各界讚揚與肯定。（圖：取自新北市政府網站）

陸軍六軍團是國軍軍團級部隊中，規模最大丶官兵人數最多的作戰部隊，加上負責首都在內的北部地區國土防衛重任，六軍團的指揮官與副指揮官，編階都是中將，與其他的軍團級單位明顯不同，六軍團政戰主任要輔助指揮官做好官兵的心輔及權益，還要防範中共滲透與吸收，肩上的擔子重量可真是不輕。

簡熒宏過去也曾在六軍團擔任政戰副主任等職務，當時正逢2021年台灣新冠肺炎疫情嚴峻期間，簡熒宏第一線督導、組織國軍投入新北市等重災區的防疫支援與大範圍清消任務，獲得各界讚揚與肯定，六軍團當時還支援臺北聯合醫院三重分院防疫工作、永和永利社區篩檢站作業、板橋區及泰山區防疫旅館整備，更深入新北市各區里鄰大範圍清消，新北市長侯友宜曾於市政會議上特別致贈慰勞金予7個駐軍新北的國軍部隊，並由簡熒宏等人代表部隊接受。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法