美軍600M無人機裝在悍馬車上即開即射 台灣為何要用小拖車拖載？

陸軍司令部昨天舉行80週年部慶，Altius-600M 攻擊型無人機也在新型裝備的分列式中亮相，其拖載方式引發矚目。（圖：軍聞社提供）

〔記者羅添斌／台北報導〕美製 Anduril Altius-600M 攻擊型無人機已全數交運台灣，陸軍先前在實兵演練中，首度曝光了這款「戰場殺手」的野戰機動部署方式，昨天舉行的陸軍司令部80週年部慶中，Altius-600M 攻擊型無人機也在新型裝備的分列式中亮相。

然而，對比美軍習慣將發射筒直接安裝在裝甲車上或特戰全地形車的後斗，我國陸軍的裝載方式，卻選擇以現役悍馬車牽引一輛兩輪「PILS 整合發射運輸拖車」，並採多聯裝（四聯裝配置）方式載運發射。這項顯著的台美部署差異，背後實則隱含了高度戰略智慧與不對稱作戰的基層思維。

請繼續往下閱讀...

美軍追求極致機動：用「MRZR突擊車」深入敵後、即開即射

根據美國國防部官方影像庫（DVIDS）與多家軍事媒體報導，美軍對 Altius-600M 的戰術思維建立在「主動獵殺」與「跨領域投放」之上。美軍在地面測試中，主要將發射筒直接安裝在美軍主力戰術車輛、JLTV（聯合輕型戰術車）或特戰部隊專用的 MRZR 超輕型戰術突擊車 後斗。

MRZR 具備時速達 100 公里的極致越野性能，能直接駛入 CH-47 直升機艙進行敵後空降。美軍不需要小拖車，因為他們追求車載一體化，車輛開到荒漠或衝突區現場後，士兵即可在車上「即開即射」，利用車輛本身的極速與越野避震進行打帶跑。

此外，美軍更常態性將其作為「空中發射效果（ALE）」使用，由 UH-60 黑鷹直升機或 MQ-1C 灰色鷹無人機從空中直接施放，與台灣純粹的地面野戰部隊防衛任務截然不同。

Altius-600M先前已在陸軍訓場內進行過實彈射擊驗證。圖為Altius-600M攻擊型無人機是在PILS拖車上，採四具部署方式發射升空。（資料照，國防部提供）

台灣量身打造：四聯裝「PILS小拖車」的四大隱形優勢

美國國防安全合作局（DSCA）公告的 3 億美元對台軍售合約中，特別包裹了 Anduril 專為台灣特製的「PILS 運輸拖車」。我國陸軍決定不將發射器固定在車輛上，而是用拖車一次載送 4 具 600M 無人機，是基於以下高度契合台灣戰場環境的四個關鍵考量：

．防空戰力保存：藏兵於民、躲避偵察戰時台灣地面的軍事基地與正規軍車將是第一波飽受精準飛彈打擊的對象。兩輪 PILS 拖車體積極小、無熱源、無發動機訊號，平時可以輕易化整為零，由基層官兵推入民間的透天厝車庫、工廠、農舍或橋墩下隱蔽。在解放軍衛星與無人機大範圍偵察下，拖車具備極高的視覺與訊號偽裝優勢。

．火力密度最大化：單車四聯裝的高效打擊不對稱作戰講求在最短時間內製造最大飽和打擊。相較於一般單車單筒裝載，國軍透過特製拖車，能以多聯裝方式一車拖運 4 枚 Altius-600M。這讓一個四人編制的小隊，在抵達陣地數分鐘內，就能對敵方兩棲登陸艇或雷達車傾瀉 4 枚遊蕩彈藥，並利用 Anduril 的平板系統實施「一機控制多機」的蜂群打擊。

美軍習慣將發射筒直接安裝在裝甲車上或特戰全地形車的後斗，並採2具部署方式運行。（圖：擷取自 Anduril公司影片）

．保留主力載具彈性：任何車輛「拖了就走」國軍基層的悍馬車與中型戰術輪車日常編配繁重，需載運官兵、迫擊砲或彈藥。如果直接將發射管改裝於車頂，將使該車輛失去載運彈性。改用拖車掛載，平時不佔用主戰車輛空間；戰時一聲令下，任何一輛有拖鉤的悍馬車、軍卡，甚至民間的「發財車」（小貨車）都能立刻掛上拖車，開赴前線伏擊。

．降低後勤維護與改裝成本：若將發射系統直接強行整合至現役悍馬車或戰術卡車上，必須面臨車體結構改裝、車載電源連通與漫長的軍車料件損耗測試。採用獨立拖車，發射系統與車輛底盤相互獨立，不僅大幅縮減了部隊接收武器後的成軍訓練時間，更免去了後續繁雜的車載機件維修成本。

美軍賣的是武器，台灣創的是戰術

Anduril 賣給台灣的 291 套 Altius 600M-V，以及後續國軍擴大增購的千餘架 700M 與 600ISR，正透過這輛兩輪小拖車全面融入台灣的「城鎮防衛戰」。美軍的「車載直射」展現了世界第一強權進攻、快速突擊的霸氣；而國軍的「拖車四聯裝」則展現了守勢島嶼防衛中，追求隱蔽、靈活與飽和不對稱火力的智慧結晶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法