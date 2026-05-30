日本首派4位自衛官參與NSATU 各國擴大北約烏克蘭安全援助與訓練

日本防衛大臣小泉進次郎29日宣布，將首度派遣4名自衛官赴德國參與NSATU任務，透過多國合作，協助執行軍事訓練、裝備交付作業。（圖：取自日本防衛省臉書專頁）

〔記者羅添斌／台北報導〕烏俄戰爭戰況反轉，西方國家重型裝備重啟挹注，各國並派遣軍事人員參與「北約烏克蘭安全援助與訓練」（NSATU），日本防衛大臣小泉進次郎29日就宣布，將首度派遣4名自衛官赴德國參與NSATU任務，透過多國合作，協助執行軍事訓練、裝備交付作業。

日本政府近日落實一體化國防新戰略，透過深化與北約的軍事合作及放寬武器出口雙管齊下，強化國家安全布局。防衛省首次派遣4名自衛官進駐北約於德國的「烏克蘭安全援助與訓練」（NSATU）機構，旨在汲取現代戰爭的最新實戰情報，同時加速放寬「防衛裝備移轉三原則」。

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此舉顯示日本意圖將自身電子與雷達技術融入盟國供應鏈，活化本土軍工產業並反制印太地緣威脅。透過派駐機構掌握情報與放寬出口深化技術整合，日本正徹底打破戰後專守防衛的長期框架。

日本政府落實一體化國防新戰略，透過深化與北約的軍事合作及放寬武器出口雙管齊下，強化國家安全布局。（圖：取自日本防衛省臉書專頁）

根據日本防衛省宣佈，小泉進次郎29日接見陸上自衛官2名、海上自衛官與航空自衛官各1名，勉勵4人發揮職能，在進駐德國境內美軍基地1年期間，參與北約NSATU作業，與約700名各國軍方幹部合作協調，向烏軍提供軍事訓練，以及執行裝備運輸交付支援。

小泉表示，這項計畫是以2025年4月時任防衛相中谷元，與北約秘書長呂特會談共識為基礎，藉此厚植經驗、促進歐洲—大西洋與印太區域合作，同時拓展日本與北約的安全合作能量；但強調4名自衛官不會前往烏俄戰場前線參戰。

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