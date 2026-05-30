習近平持續清洗整肅共軍高層 軍委頒布新規定讓共軍將領挫著等

中共中央軍事委員會副主席丶兼紀律檢查委員會書記張升民，3月於中國人民政治協商會議開幕式後向習近平敬禮。（路透檔案照）

〔記者羅添斌／台北報導〕中共總書記習近平為了鞏固權力丶大舉清洗共軍高層，但新的風暴似乎即將形成，中央軍委近期發布7個方面、26條的《關於加強軍隊高級幹部教育管理監督的若干措施》，代表著中共對軍隊的整肅行動並未結束，而是轉向制度化、常態化的「永久緊箍咒」，預示著新一波的防範與思想清洗即將到來。

中共二十屆中央軍事委員會原本應有7人，但在近年大舉整肅清洗後，原本的班子目前僅剩下主席習近平與副主席（兼軍紀委書記）張升民2人在職正常履職。這個態勢該如何解讀呢？

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中央軍委原本應有多少人？目前僅有誰在？

在2022年10 中共二十大一中全會上，成形的中共中央軍事委員會共由7人組成。分別是主席習近平丶副主席張又俠、何衛東，委員李尚福（前國防部長）、劉振立（聯合參謀部參謀長）、苗華（政治工作部主任）、張升民（軍紀委書記）。但才相隔短短幾年，現狀卻是大團滅，僅剩2人。

近年來，該領導班子遭遇了共軍歷史上罕見的大清洗：

．李尚福：涉嫌裝備採購貪腐被查。

．何衛東、苗華：於 2024 至 2025 年間相繼落馬，遭開除黨籍與軍籍。

．張又俠、劉振立：在 2026 年 1 月 24 日由國防部正式通報涉嫌嚴重違紀違法並立案調查。（註：原本的軍委委員張升民，已在 2025 年底四中全會後遞補增補為軍委副主席）因此，原本 7 人的最高指揮核心，目前僅剩習近平（主席）與張升民（副主席）2 人，其餘 5 人已全數因案落馬。

中共中央政治局委員、中央軍事委員會副主席張又俠，今年1月被控涉嫌「嚴重違紀違法」，遭立案審查調查。（路透檔案照）

發布「26項措施」是否代表新一波整肅行動？

中央軍委印發的《關於加強軍隊高級幹部教育管理監督的若干措施》（共 7 個方面、26 條），被普遍解讀為整肅行動的延續與升級，主要體現在以下三大面向：

．從「運動式清洗」轉向「制度化監控」。過去幾年，習近平主要透過中紀委和軍紀委進行「抓人、罷免」等運動式的反腐大清洗。這份文件的推出，意味著高層驚覺即使用高壓清洗了數十位上將，軍中「陽奉陰違」、「派系殘留」與「資訊造假」的問題依然根深蒂固。因此，這份文件是為高級將領戴上全天候政治監控的「永久緊箍咒」。

．新規的核心指向「政治整風」而非單純反貪。文件特別強調要落實 「思想整風」、「深化政治整訓」 並立起 「從嚴管理」的鐵規矩。強化黨委集體領導：這實質上是為了「收緊軍隊黨組織的選舉與運作」，防範高階將領在地方或特定軍種（如火箭軍、海軍）發展自己的「小圈子」與派系。越往上越嚴：中共軍報隨後評論強調管理必須「越往後越嚴、越往上越嚴」，透露出接下來對軍隊高層的監督只會更加嚴苛。

．預示「新名單」與新一輪人事洗牌。根據情報與媒體統計，中共二十大以來，已有高達十多名現役上將官宣落馬，另有數十名將領處於「失蹤」或被罷免全國人大代表的狀態。此時拋出這項兼具「警示」與「立規」的文件，正是為了配合正在進行的軍隊大換血。在舊將領人人自危、新將領填補真空的關鍵期，這項新規是要求新上任的高級幹部必須展現「嶄新政治面貌」並對黨絕對忠誠。

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