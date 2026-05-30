F-16打不到的目標它能打 獅鷲戰機或成烏軍反制俄方滑翔炸彈關鍵

瑞典空軍JAS-39「獅鷲」多用途戰機。（圖取自SAAB官網）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄軍滑翔炸彈正持續重創烏克蘭前線陣地。美國軍聞媒體《Defense News》引述多名空戰專家分析指出，若烏克蘭獲得搭載「流星」（Meteor）長程空對空飛彈的瑞典獅鷲（Gripen）戰機，將有機會在俄軍Su-34戰鬥轟炸機投放滑翔炸彈前發動攔截，削弱俄軍重要空中優勢。

「流星」飛彈，被製造商MBDA稱為「當代最強大的中程空對空飛彈」。（取自MBDA網站）

根據烏克蘭國防部統計，俄軍今年3月投下創紀錄的7987枚導引滑翔炸彈，4月也接近7000枚。這些炸彈通常由Su-34戰機在前線後方安全距離投放，再滑翔攻擊烏軍陣地，使地面防空系統難以有效反制。

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挪威國防研究所資深研究員霍夫曼（Fabian Hoffmann）表示，獅鷲C/D戰機搭配流星飛彈，原則上是烏克蘭目前最有機會取得、也最適合用來反制俄軍滑翔炸彈攻勢的方案。

流星飛彈有望在投彈前攔截俄軍戰機

瑞典日前宣布，除協助烏克蘭採購新型獅鷲E戰機外，也計畫明年捐贈16架較早期的獅鷲C/D戰機。瑞典政府表示，這批戰機可搭配先進彈藥套件，其中可能包括流星飛彈。

由歐洲飛彈集團MBDA研製的流星飛彈，被視為西方現役最先進的視距外空對空飛彈之一。退役獅鷲飛行員哈梅托亞（Jussi Halmetoja）曾表示，流星飛彈高速飛行距離可達約200公里，具備遠距離攔截能力。

英國皇家聯合軍事研究所（RUSI）空權專家布朗克（Justin Bronk）指出，搭載流星飛彈的獅鷲戰機，對於攻擊位於俄軍前線後方60至70公里處的Su-34戰機，成功機率將高於配備AIM-120飛彈的F-16，以及使用MICA飛彈的法製幻象2000戰機。

他認為，若烏軍能在俄軍戰機投放滑翔炸彈前將其逼退或擊落，將有助於降低前線陣地持續遭受空中打擊的壓力。不過，瑞典目前尚未確認捐贈的獅鷲戰機是否一定配備流星飛彈，國防部僅表示相關彈藥套件「可能包括」流星飛彈、IRIS-T及AIM-120等空對空武器。

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