美軍最老核動力航艦「尼米茲號」 服役51年最後海外靠港

美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz）近日執行南美部署任務。這艘1975年服役的超級航艦，已成為美國海軍史上服役時間最長的航空母艦。（取自美軍DIVDS網站）

〔編譯陳成良／綜合報導〕服役超過51年的美國海軍核動力航空母艦「尼米茲號」（USS Nimitz），即將進行最後一次海外靠港。根據美國《富比士》（Forbes）報導，這艘超級航艦預計6月1日抵達牙買加京斯敦港，進行為期5天的訪問，此行預計將成為該艦最後一次海外靠港。

尼米茲號於1975年5月正式服役，近期已超越退役名艦「企業號」（USS Enterprise）服役51年又5天的歷史紀錄，成為美國海軍史上服役時間最長的航空母艦。這艘超級航艦自今年3月離開華盛頓州基薩普海軍基地（Naval Base Kitsap），展開「南方之海2026」（Southern Seas 2026）多邊海上巡航，目的地為維吉尼亞州的諾福克海軍基地（Naval Station Norfolk）。

請繼續往下閱讀...

牙買加是尼米茲號此次「南方之海2026」巡航的最後一個海外停靠點。美國駐牙買加使館發表聲明指出，美方在此次訪問期間將舉行軍事交流活動，並安排牙國政軍代表登艦參觀。

根據美國海軍當前的規劃，尼米茲號原預定於更早時間除役，現役期已延長至2027年3月，屆時將結束其超過半世紀的服役歷程。在結束牙買加的訪問後，該艦將啟程前往最終目的地諾福克海軍基地。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法