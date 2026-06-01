台灣海軍新世代戰力！海鯤號、承德號交會 2大未來主力經典同框

國造潛艦「海鯤號」與首艘完成性能提升的康定級巡防艦「承德號」在高雄港同框。（圖擷自「萌唬嘿社會 x Taiwan」）

〔即時新聞／綜合報導〕國造潛艦「海鯤號」持續進行測試，已期達成下半年交艦目標，網友直擊，海鯤號日前在高雄港內，意外與首艘完成性能提升的康定級巡防艦「承德號」同框，網友大讚，台灣海軍下一個世代的主要戰力經典交錯。

專門紀錄台灣社會動態的影音粉專「萌唬嘿社會 x Taiwan」日前分享在高雄港的經典一刻，國造潛艦「海鯤號」返港時，意外與正在出港的康定級巡防艦「承德號」交錯，兩艘軍艦在港內同框。

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海軍正全力推進「康定級巡防艦性能提升案」，首艘進行升級的「承德號」2月完成構改，旋轉式主動相位陣列雷達、「華陽」垂直發射系統等系統皆升級完畢，是海軍首艘採用垂直發射系統的水面艦，象徵海軍戰力正式走向嶄新的階段。

而首艘國造潛艦「海鯤號」海上測試進入尾聲，今（1日）上午進行第15次出海暨第9次潛航測試，後續將展開耐航及跨夜測試，盼能達成下半年交艦目標。

這次兩艘軍艦經典交錯的瞬間，有網友讚兩者都是台灣海軍下一個世代，至少10到20年的主要戰力。

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