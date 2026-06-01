俄無人機襲擊羅馬尼亞民宅釀2傷 確定是「俄版見證者」幹的

俄羅斯1架「天竺葵-2」無人機準備襲擊烏克蘭。（路透社檔案照）

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕俄羅斯持續對烏克蘭發動大規模無人機攻擊，但1架無人機在5月28日至29日夜間墜毀於一棟羅馬尼亞住宅上方，造成2人受傷。羅馬尼亞在31日發布調查結果直指，這一架闖入羅國領空的無人機，是俄製「天竺葵-2」（GERAN-2）自殺式無人機，也就是俄軍大量運用的「俄版見證者」（Shahed）攻擊無人機。

根據羅馬尼亞國防部資訊，俄軍於28日至29日夜間，對烏克蘭民用及基礎設施目標發動新一輪無人機襲擊，多架無人機在多瑙河下游、鄰近羅馬尼亞邊境空域活動。其中一架無人機飛入羅馬尼亞領空後，墜落於加拉茨市一棟住宅大樓頂樓並引發火警。

對此，羅馬尼亞空軍派遣2架F-16戰機升空攔截，並派1架IAR-330 SOCAT武裝直升機支援警戒任務。

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遭俄羅斯無人機襲擊的羅馬尼亞公寓，天花板被炸出一個大洞。（法新社檔案照）

事發後，羅馬尼亞國防部、情報機構與警方組成聯合調查小組，針對這架俄國無人機進行鑑識。羅馬尼亞國防部31日發布初步調查結果指出，從現場殘骸發現部分俄文字樣，並確認其結構、電子設備及動力系統，均與俄軍使用的「天竺葵-2」無人機相符。

報告顯示，這架「天竺葵-2」無人機採用碳纖維機體結構，搭載氣冷式二行程活塞引擎與螺旋槳推進系統其搭載的高爆彈頭，爆炸當量約30公斤。

「天竺葵-2」被認為是伊朗「見證者-136」無人機的俄國授權生產版本，自烏俄戰爭爆發後，成為俄軍遠程打擊的重要武器。羅馬尼亞調查人員指出，此次發現的殘骸與過去一年多來，在圖爾恰及加拉茨等邊境地區發現的「天竺葵-2」殘骸完全一致。

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