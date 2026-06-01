CM21裝甲車拂曉出動！陸軍東指部聯兵營戰備偵巡 模擬馳援關鍵設施

陸軍東指部聯兵一營操作CM21裝甲車進行戰備偵巡，模擬假想敵襲擾責任區內關鍵基礎設施。（取自青年日報）

〔記者涂鉅旻／台東報導〕鎮守東台灣的陸軍台東地區指揮部轉型成聯兵營後，積極從事各項戰備任務。根據軍方訊息，東指部聯兵一營昨執行戰備偵巡訓練，模擬假想敵襲擾責任區內關鍵基礎設施，戰備部隊派遣CM21裝甲運兵車及輕、中型戰術輪車，機動前往要域位置執行應援作戰演練，驗證部隊機動路線與火力支援部署，提升官兵臨戰應變能力，深化防區戰場經營。

根據軍方資訊，為強化部隊防衛作戰能力，東指部聯兵一營即使在週休假日期間，仍持續執行各項訓練任務。此次演練出動CM21裝甲運兵車及各型戰術輪車，依令向重要目標地區快速機動，並結合敵情研判、周邊偵蒐及通信聯繫等戰術作為，驗證部隊執行應援作戰任務能力。

根據國軍媒體《青年日報》報導，在東指部聯兵一營演練期間，由車長、駕駛及射手密切掌握前後車距、行進安全與敵情威脅狀況，維持車隊嚴整性與通信暢通。官兵透過實際機動演練，熟悉責任區作戰地形及重要設施周邊環境，強化部隊戰場經營成果。

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拂曉時分，戰備部隊官兵完成集結整裝，並實施車輛檢整、戰備裝載及通聯測試等整備工作，確認各項武器裝備妥善後，隨即下達機動命令，前往重要目標地區，馳援守備部隊進行防衛作戰。

在部隊抵達戰術位置後，報導陳述，CM21裝甲運兵車迅速降下尾門，官兵躍出車艙，依編組隊形實施下車戰鬥，利用現地地形進行交互掩護，並針對目標建物展開肅清戰鬥與要域警戒。此外，演練也納入「遭敵小部隊襲擊」等臨機狀況，磨練幹部戰術指揮作為與官兵臨戰應處能力。

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