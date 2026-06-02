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雷霆2000「移師西岸」狂轟261發火箭震撼西南海域
雷霆2000震撼。（記者蔡宗憲攝）
〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍第四作戰區今（2日）於恆春半島實施重砲驗證射擊，本次演習的最大焦點，莫過於屏東滿豐陣地時隔4年再次啟動！過去多在東海岸施訓的指標性多管火箭「雷霆2000」，今年首度大規模移師西海岸滿豐陣地，成為全場屏息關注的重頭戲。
雷霆2000震撼。（記者蔡宗憲攝）
緊接在北岸陣地的重砲發射後，由「雷霆2000」接續開火。現場部署強大火力，包含 MK30 火箭彈 81 發、MK15 火箭彈 180 發，共計 261 發火箭齊發。發射口令一落，數枚火箭彈伴隨震耳欲聾的轟鳴與猛烈尾焰破空而出，帶著橘紅色火光直衝雲霄，陣地煙塵壯觀。
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現場直擊，火箭陣雨帶來的強大摧毀力與視覺震撼令全場驚嘆，不僅成功驗證遠距打擊的壓制效能，更展現首度移師西岸的戰術彈性，證明國軍隨時能適應不同海岸戰場環境，落實防衛作戰整備。