空軍T-34教練機墜毀2中校殉職 國防部：執行模擬發動機失效科目

1架T-34教練機2日上午執行模擬發動機失效航線訓練任務，不幸於上午8點8分左右在跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職，國防部政務辦公室主任兼發言人孫立方於國防部召開記者會向外界說明。（記者羅沛德攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕空軍岡山基地一架T-34初級教練機今日上午驚傳失事墜毀，造成2名中校飛行員不幸殉職。國防部稍早出面證實此項悲劇，強調空軍司令鄭榮豐上將已親自趕往現場了解處置情形，國防部長顧立雄亦下令空軍首要協助家屬處理善後，並對肇因進行徹底調查。

據了解，不幸殉職的飛官為過俊男中校及盧季佑中校，兩人T-34型機飛行時數分別達2172+5小時、2114+5小時，皆為資深飛官。T-34雖為螺旋槳型慢速機，惟「發動機失效」本為風險較高的訓練科目，詳細肇因仍有待空軍調查。

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國防部發言人孫立方中將今天稍早出面向媒體說明，今天早上8點08分的時候，空軍T-34教練機，在岡山基地執行訓練的過程當中，發生了失事墜毀的事件，造成了我們兩位飛行員殉職。

孫立方指出，目前空軍司令鄭榮豐上將已經趕往現場，去了解整個的狀況處置情形，以及後續善後的一些安排。

空軍岡山基地一架T-34初級教練機今日上午驚傳失事墜毀，造成2名中校飛行員不幸殉職。圖非事故機。（資料照）

孫立方強調，國防部長顧立雄在第一時間掌握了消息後，就要求空軍首要協助飛行員家屬來處理後續的相關事宜；另外，針對整體事件所發生的原因要做徹底的調查，了解清楚以後，杜絕類似的事件再次發生。目前整體的事件肇因，正由空軍做後續深入調查以釐清了解。

據悉，發生意外的為機號3414的T-34教練機，由盧姓及過姓中校駕駛，於跑道北頭墜落。對此，孫立方證實，兩位確實都是中校階的飛行員，早上執行的訓練科目為「發動機失效」，至於兩位飛官具體的飛行時數與時間等詳細資訊，稍後會再對外說明。

空軍司令部稍早表示，空軍已成立專案小組釐清肇因。

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