T-34問世超過70年量產2000多架 我國成少數使用國之一

空軍T-34C初教機已服役40年左右，我國也是全球少數還在操作此機種的國家。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍1架T-34初級教練機今日在空軍官校岡山基地失事墜毀，機上2名飛官盧季佑中校、過俊男中校不幸殉職。根據公開資訊，T-34初教機已問世超過70年，共量產超過2000架，隨著全球多數國家逐步汰換同型機，我國已是少數仍持續操作T-34系列教練機的國家之一，現存30餘架左右。

T-34「導師」（Mentor）教練機由美國比奇公司（Beechcraft）研製，1948年首飛、1953年正式服役，原先採用活塞發動機設計，後續發展出採渦輪螺旋槳發動機的T-34C型，也是我國空軍採購的型號。

根據公開資料，T-34系列問世以來，共計生產超過2300架，曾廣泛裝備美國及多個友邦國家空軍、海軍，作為初級飛行教練平台，是冷戰時期迄今最具代表性的教練機之一。

請繼續往下閱讀...

公開資訊顯示，世界各國近年來陸續以T-6、PC-7、PC-9等新世代初級教練機取代T-34，目前只剩我國、美國、阿根廷、秘魯等少數國家仍保有部分機隊。

我國空軍於1985年引進49架T-34C初級教練機，作為飛行學官進入高級教練機與作戰機種前的重要訓練平台，長年駐防岡山基地執行飛行訓練任務，考量事故折損與妥善，目前可操作的機隊規模約30餘架。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法