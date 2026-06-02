美軍採購高空偵察氣球 部署夏威夷監控西太平洋

美軍近年積極測試高空氣球在印太地區的運用，圖為美軍在關島執行高空氣球發射任務。（美軍照片／Sgt. Perla Alfaro）

〔編譯陳成良／綜合報導〕2023年中國高空氣球飛越美國本土，引發美中外交風暴並遭美軍擊落。事隔3年後，美軍如今也開始打造自己的高空氣球部隊。軍聞網站《Defence Blog》報導，美國陸軍正規劃採購一批平流層高空氣球系統，部署於印太地區，用於長時間監控海域、蒐集電子訊號與維持戰場通訊。

根據美國陸軍第921合約支援營發布的採購文件，軍方正尋求高空氣球、模組化載荷設備及相關軟體，交付地點為夏威夷。這些氣球可飛行於約1萬8000公尺至3萬6000公尺高空，遠高於一般民航機飛行高度，並能長時間停留在指定區域執行任務。

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《Defence Blog》指出，美軍規劃搭載的設備包括4K光學攝影機、紅外線熱像儀、電子訊號偵蒐系統，以及Starlink衛星通訊終端與MPU5軍用網路設備。除可監視船艦活動、蒐集雷達與通訊訊號外，也能作為空中通訊中繼站，協助分散部署部隊維持聯絡。

美軍近年持續測試高空氣球在印太地區的運用，並曾於關島參與相關演訓。報導指出，美軍計畫在2026年進行超過100顆高空氣球的群體運作測試，希望以大量、低成本平台填補衛星與偵察機難以長時間覆蓋的監視空缺，擴大印太地區的監視與通訊能力。

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