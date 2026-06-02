空軍T-34教練機墜毀2中校殉職 失事飛機照曝

圖為這次失事的T-34C初教機。（圖擷自臉書「IDF 經國號」）

〔即時新聞／綜合報導〕空軍1架T-34C初教機今（2日）上午於高雄岡山墜毀，導致2名中校飛官不幸殉職。

失事的T-34C初教機，機號為3414，有長期關注國內外國防發展的臉書粉專「IDF 經國號」，曝光這架3414的T-34C初教機日前飛行時的照片。

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上一次T-34C初教機發生事故是發生在2018年5月18日，空軍官校單日發生兩起T-34C初教機的飛安意外，分別是座艙罩遭鳥擊及學員操作不當，造成螺旋槳撞擊地面受損，所幸無人傷亡。

T-34C現役數量約落在30至40架之間，雖然這型機的使用時間佔總時數不到7成，且2033年才屆全壽期，也是軍方規劃陸續汰除的起始時間，不過，由於面臨消失性商源問題，加上該型機未設有彈射座椅等，曾引發外界討論，後繼機種將採外購、國造或其他方式，以及是否提前籌獲等，都尚待軍方規劃。

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