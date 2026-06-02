軍T-34教練機墜毀2飛官殉職 綠黨團要求國防部徹查

民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄、黨團書記長范雲。（記者劉信德攝）

〔記者林哲遠／台北報導〕空軍1架T-34初級教練機失事墜毀，據了解，1架屬於岡山基地的T-34教練機，今日執行模擬發動機失效航線訓練任務，卻在上午8點8分左右在跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職，目前空軍已成立專案小組釐清原因。對此，民進黨立院黨團今要求國防部、空軍對相關訓練、維保飛安管理機制好好徹查給予國人交代。

黨團幹事長莊瑞雄表示，黨團對此不幸事件向家屬表達最大的哀悼跟慰問。這種事件不是第一次發生，空軍、國防部更把相關訓練，包含飛安管理機制、維修保護好好做調查，如何讓飛行員在最安全的環境之下執行任務，比去買更多先進武器還要重要，有先進武器，也還要有優秀的飛行員、官兵操作

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莊瑞雄強調，這不是第一次發生，除了對家屬慰問哀悼之意，更要求國防部，尤其空軍對相關訓練、維保飛安管理機制好好去做徹查，給予國人交代。這種事情，不應該一陣子就發生一件，徹底原因必須要給國人交代。

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