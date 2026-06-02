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天馬操演開轟揭反登陸演習序幕 拖式飛彈2B震撼天際（影音）
天馬操演今天登場。（記者陳彥廷攝）
〔記者陳彥廷／屏東報導〕國軍聯合操演今天在屏東、台南兩地接連展開，屏東早上8點，砲兵部隊於枋山海岸進行重砲射擊，並由加祿堂的「天馬操演」揭開序幕。
第四作戰區今天實施「115年重砲暨新式武器換裝驗證射擊」，陸軍聯兵333旅、564旅及43砲指部、步訓部、99旅等多個單位，於屏東枋山、楓港北及滿豐等訓場，操作雷霆2000、M110A2自走砲、155公厘榴彈砲、M41A7 ITAS 與M220A2 拖式飛彈發射系統、60、81及120迫砲等多項武器裝備齊轟。
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加祿堂地區先以車載120迫砲登場，緊接著81、60迫砲接續，在外海炸出重重水花，隨後焦點拖式飛彈登場，由無線的拖式2B開場，率先由教官開轟，4枚飛彈精準中靶。
接著有線的拖式2A登場射擊，由步訓部、333旅、564旅及99旅批次上線進行射擊，彈著火光是震撼海岸。