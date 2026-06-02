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空軍T-34初教機墜毀2飛官殉職 賴清德悲痛發聲
總統賴清德。（資料照）
〔記者林菁樺／台北報導〕總統賴清德今（2日）出席台北國際電腦展（COMPUTEX2026），會前針對空軍1架T-34初級教練機失事墜毀，表達悲痛。總統對2位飛行員殉職感到非常悲痛與不捨，他已經要求國防部組專案小組，盡速查明失事原因，並全力協助家屬。
1架屬於岡山基地的T-34教練機今日執行模擬發動機失效航線訓練任務，卻在上午8點8分左右在跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職。
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賴總統上午出席台北國際電腦展（COMPUTEX2026），他指出，今早兩位空軍中校在空軍岡山機場駕駛T-34教練機在執行演訓科目時不幸在機場發生意外而起火，2位飛行員也因此殉職。
賴總統表示，面對突如其來的噩耗，內心非常悲痛、也非常不捨。他代表國家向兩位英雄飛官表達感謝，感謝他們為國家所做的犧牲奉獻，同時也向家屬傳達最誠摯的哀悼之意。
賴總統說，他已經要求國防部組專案小組，盡速查明失事原因，避免類似的事情再度發生，並且要全力協助家屬料理後事，給予兩位英雄應有的尊崇。