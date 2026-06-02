空軍T-34意外、兩殉職飛官都高雄人 陳其邁：致最深敬意與哀思

空軍T-34教練機傳出意外。圖中飛機與事故無關。（記者王榮祥攝）

〔記者王榮祥／高雄報導〕空軍岡山基地一架T-34型教練機今上午發生意外、兩位飛官殉職!高雄市長陳其邁透過臉書指出兩飛官分別設籍三民及楠梓，他對此萬分悲慟與不捨，願逝者安息、也要向飛官致上最深敬意與哀思。

T-34型教練機今上午在岡山機場執行訓練任務時傳出墜落意外，造成盧姓中校、過姓中校兩名飛行員殉職。

請繼續往下閱讀...

陳其邁表示，他們（空軍）長年肩負國家空防與飛訓任務，堅守崗位、守護家園，讓國人感到萬分悲痛與不捨；市府已確認兩位飛行員分別設籍三民區及楠梓區，後續將持續與後續及方面保持聯繫，協助處理相關事宜，願逝者安息，也要向飛官致上最深的敬意與哀思。

空軍T-34意外、兩殉職飛官都是高雄人，市長陳其邁發文致敬與表達不捨。（記者王榮祥攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法