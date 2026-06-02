模擬發動機失效是什麼科目？ 風險高卻是每位飛官必學技能

機號3414的T-34初教機今日在空軍官校岡山基地墜毀。（取自IDF經國號臉書粉絲頁）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍官校岡山基地1架T-34C初教機失事墜毀，機上2名中校飛官盧季佑、過俊男不幸殉職，空軍說明，失事的3414號機當時正執行「模擬發動機失效航線訓練」。事實上，這項科目屬飛行訓練之中，十分重要的緊急處置課程，模擬飛機於空中失去動力後的應變程序，由於訓練過程涉及動力升降操作，雖然風險高，卻是每位飛行員的必備技能。

據了解，包括T-34初教機在內的空軍各型飛行器，飛官都需要具備飛機發動機失效時的應變能力。在施訓時，教官會將發動機動力降至接近怠速，模擬飛機突然失去推力，飛行員必須在極短時間內，完成一系列判斷與操作，包括建立適當飛行姿態、維持最佳滑翔速度與滯空時間，以及評估周遭環境與可供降落的地點。

這項訓練的關鍵，在於飛行員必須保持飛機處於安全空速範圍內，避免因速度不足而失速，也要同時觀察風向、風速及地形條件，判斷是否有機會返回跑道，或選擇其他適合的迫降區域。若狀況允許，還須依程序檢查各項系統，嘗試排除故障原因與重新啟動發動機，並向航管單位通報緊急情況。

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這類訓練經常結合起落航線操作進行，飛機在進入起落航線後，飛行員須利用剩餘高度與滑翔能量，修正下滑道與進場角度，使飛機安全返回跑道。根據空軍資訊，今日失事的T-34初教機是在跑道北頭附近墜毀，確切肇因仍待空軍調查釐清。

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