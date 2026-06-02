為什麼2位資深飛官在同一架T-34上？ 知情人士：仍要複訓考核

空軍T-34C初教機是訓練飛官的重要機種。圖與事故機無關。（資料照）

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍1架T-34初級教練機今日上午在岡山空軍官校墜毀，2位飛官盧季佑中校、過俊男中校不幸殉職，不過外界好奇，為何平時用來訓練飛行學員的初教機，會有2名飛行時數超過2100小時的飛官同時駕機？知情人士表示，這是因為資深飛官同樣要定期接受複訓、考核，確保飛行技能無虞。

空軍司令部表示，空軍岡山基地1架機號3414的 T-34型初級教練機，今日執行模擬發動機失效航線訓練任務，今日上午8點8分於岡山基地跑道北頭墜落，造成2位飛行員殉職，空軍已成立專案小組釐清肇因。

這架事故機的後座飛官是過俊男中校，現年46歲，空軍官校93年班畢業，現已有T34型機2172+05小時的飛行時數；前座飛官為盧季佑中校，現年41歲，是空軍官校97年班畢業，T-34型機飛行時數是2114+05小時，兩人皆已成家。

請繼續往下閱讀...

T-34初教機是訓練空軍飛官的重要搖籃，平時多由學生坐前座操作，資深教官在後座指導，為何這次會是2位飛行時數超過2100小時的資深飛官操駕？知情人士表示，這是因為空軍的飛官，仍要定期接受複訓與考核，確保飛行技能無虞。對於今日事故的確切成因，還是需要空軍調查小組追查釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法