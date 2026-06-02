「天雷」155榴彈砲演習後突補轟 軍方：模擬「不發火」非凸槌

155榴彈砲演習後突補轟。（記者蔡宗憲攝）

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕國軍第四作戰區今（2）日「天雷」重砲演訓震撼恆春半島。本次在「楓港北陣地」現場部署建制重型火砲，包括 M110A2 自走砲猛轟 24 發、155 公厘榴彈砲狂飆 54 發，漫天硝煙與震天怒吼展現強大制海火力。但在威猛的雷霆2000多管火箭射擊結束後，現場卻出現令軍事迷屏息的意外插曲。

現場有兩門155公厘榴彈砲在操演過程中並未隨同完成射擊，反而是在演習本體落幕、現場一片寂靜後，才突然單獨「補轟」射擊，猛烈砲火打破沉寂，引發不少駐足圍觀的軍事迷驚呼，紛紛好奇詢問是不是裝備有狀況？

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對此，軍方隨即給出專業解釋，強調這絕非裝備故障或人員失誤。軍方指出，為了貼近戰場真實環境，現場皆有教官隨機下達「模擬不發火」的突發狀況演練；因此，官兵在演習後續進行的障礙排除與重新補射，本身就是演訓極為核心、不可或缺的一環。

軍方強調，戰場瞬息萬變，演訓本就會納入各種想定與突發狀況，絕非行禮如儀的點放。唯有透過這種實戰化的臨機應處與戰場排障，才能真正考驗砲班官兵的心理素質與應變能力，確保部隊在任何極端狀況下，都能發揮捍衛海疆的堅實戰力。

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