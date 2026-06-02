空軍T-34C墜毀釀兩中校殉職 政院表達哀悼

空軍1架T-34初教機今日墜毀，造成機上2位飛官過俊男中校、盧季佑中校不幸殉職。圖中飛機與事故無關。（資料照）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕空軍1架機號3414的T-34C初教機今日上午於高雄岡山墜毀，導致2名中校飛官不幸殉職，飛機事故原因為何，尚待空軍組成的調查小組釐清。對此，行政院長卓榮泰表示沉重哀痛與不捨，並指出，總統已指示國防部成立專案小組釐清肇因，儘速針對機體狀況、訓練流程及相關安全管理進行檢討，確保飛行訓練安全。

據了解，因T-34初教機事故殉職的飛行員，後座飛官過俊男中校，現年46歲，是空軍官校93年班畢業，現已有T34型機2172+05小時的飛行時數；前座飛官為盧季佑中校，現年41歲，是空軍官校97年班畢業，T-34型機飛行時數是2114+05小時。

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卓榮泰指出，兩位國軍同仁長期投入飛行訓練與戰力養成，在崗位上盡忠職守，對於殉職同仁表達最深切的哀悼與最高敬意，賴清德總統請國防部及空軍務必全力協助家屬，妥善辦理後續治喪、撫卹及照顧事宜。

卓榮泰說，總統已指示國防部成立專案小組釐清肇因，儘速針對機體狀況、訓練流程及相關安全管理進行檢討，確保飛行訓練安全。後續調查進度及處置情形，也請國防部適時向家屬與社會說明。

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