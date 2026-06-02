中科院秀Ghost機器狗整合進度 AI巡檢偵察、火力追蹤鎖定全包辦

中科院今（2）日在國防部大直營區展示機器狗開發進度，火力型機器狗能透過AI多目標辨識進行精準打擊。（記者羅沛德攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕隨著人工智慧、自主控制與機電整合技術快速成熟，具備酬載能力的地面無人系統已是全球防衛科技的潮流趨勢。國家中山科學研究院（中科院）今（2）日在國防部大直營區展示取得美軍現役廠商「Ghost Robotics」平台授權的Vision 60機器狗開發進度，協助其建立非紅供應鏈與落地生產。現場實地展示光達型、偵蒐型及火力型機器狗，執行巡檢、偵察、避障、追蹤目標及火力鎖定等模擬任務。

中科院今（2）日在國防部大直營區，實地展示偵蒐型等機器狗。（記者羅沛德攝）

中科院飛彈火箭研究所副所長任國光受訪時指出，中科院與國內廠商密切合作成立「Join Lab」，透過美方技術授權，在台灣尋找馬達、鏡頭及各式AI電腦模組供應商。他強調這是台灣最強的強項，一方面希望結合在台生產確保未來供需不匱乏，另一方面系統正加速開發，完成後便會開始進行量產。

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中科院今（2）日在國防部大直營區，實地展示光達型等機器狗。（記者羅沛德攝）

乘載10公斤 仍可達每秒2.5公尺以上的行走速度

中科院今（2）日在國防部大直營區，現場實地展示光達型、偵蒐型及火力型等機器狗。（記者羅沛德攝）

在機體性能方面，Ghost Robotics Vision 60整體自重約52.4公斤，在乘載10公斤有效載荷下，仍可達每秒2.5公尺以上的行走速度，兼顧機動性與全地形適應性。任國光說明，依據規格其連續操作為3小時，若中途有停止休息再啟動，可達8到10小時，耗電狀況會隨酬載改變。中科院目前正持續精進固態電池技術以提高能量密度，盼未來能進一步提升續航力，滿足各式任務。

根據中科院說明，本次展示的3款機器狗皆具備高度專業功能。光達（Lidar，光學雷達）型搭載32線3D光達與熱影像感測模組，具備自主巡檢、即時避障與三維空間建模能力，能在夜間或低光源環境下穩定執行安全巡檢與目標辨識。

火力型機器狗 能透過AI多目標辨識進行精準打擊

偵蒐型則整合可見光與紅外線雙感測器，並配備智慧追蹤系統，可自動鎖定追蹤移動目標，將目獲資訊回傳至智慧決策指管系統；火力型搭載遙控槍塔，具備精度達0.1度的俯仰與方位角雙軸伺服精確控制能力，整合4K解析度可見光攝影機、熱影像感測與150公尺以上的雷射測距功能，能透過AI多目標辨識進行精準打擊。

針對軍方導入意願，任國光透露，目前已與軍種有初步接觸，包含海軍陸戰隊及海巡署針對東沙、南沙等灘岸巡檢都有迫切需求，陸軍也有營區巡檢的特別需求。中科院將依不同營區與任務建立相關圖資，逐步推廣實現至各營區。未來各級長官也可能考量將機器狗納入漢光或城市韌性等軍事演習，以協助替代並減輕人員的損耗與負擔。

結合機器狗、無人機等 可建構3D立體作戰體系

外界關注未來機器狗是否朝「偵打一體」發展，任國光解釋，各種機械狗的酬載皆有重量限制，而中科院的專長正是將武器系統縮裝、精簡並裝載於機械狗上。目前的火力狗整合三光系統後，已能實現偵打一體。未來任何火控或火砲系統裝載時，皆會將狗體上設計的後座力等因素納入後續設計考量。未來人員在戰場上，將可協同機器狗、無人車、無人機與無人船進行資訊整合，建構3D立體作戰體系，全面發揮系統整合效益。

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