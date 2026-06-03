金門「醫療整合演練」低光源戰傷救護 鍾樹明：可作全國示範

金門「軍公民營醫療整合演練」登場，模擬電力中斷，參演部隊在低光源環境下執行戰傷救護。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕國防部軍備副部長鍾樹明上將今天前往金門視導「軍公民營醫療整合演練」，其中項目之一是模擬電力中斷，部隊在低光源環境下執行戰傷救護。他指出，這是第1次看到非常完整的演練，把醫療量能的轉換，在戰時考量到敵情威脅，做出非常完整、軍民共通的醫療處置流程，他認為做得非常好，「給90分」。

鍾樹明由陸軍副司令張台松中將、金防部指揮官黃先任中將及國防部軍醫局局長陳元皓等相關主管陪同，前往金門小徑營區、花崗石醫院、金湖鎮衛生所及衛福部金門醫院，視導「傷患收集點及營救護站開設」，「醫療站及前進外科小組傷患搶救」、「衛生所轉型急救站」、「衛福部金門醫院大量傷患應處」等醫療整合演練。

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金門「軍公民營醫療整合演練」登場，模擬電力中斷，參演部隊在低光源環境下執行戰傷救護。（記者吳正庭攝）

國防部軍備副部長鍾樹明（中）上將視導「軍公民營醫療整合演練」後，對於媒體的詢問表示，演練做得非常好，「打90分」。（記者吳正庭攝）

參演單位為使演練全程貼近戰時景況，模擬電力中斷，在低光源環境下執行戰傷救護，同時驗證衛勤指管通聯運作，擴大收容能量，達成強化醫療韌性的演練目標。

國防部副部長鍾樹明上將（中）前往設於金門醫院地下室的臨時醫療空間視察。（記者吳正庭攝）

金門縣衛生局長李金治（右二）、金門醫院院長徐德福（右一）向國防部副部長鍾樹明（左一）針對金門醫療現況交換意見。（記者吳正庭攝）

鍾樹明高度肯定演練成果，對於金門縣衛生局、消防局、衛福部金門醫院的參與，還有國軍三軍總醫院「前進外科小組（FRSD）」專程跨海支援，已經初步建構跨部會、跨領域的協作機制，能有效彌補金門外島地區醫療資源的不足，厚植戰時與災防救援能量。

鍾樹明說，這場演練在各單位配合下能做到這樣已經非常不容易，他認為是1場非常好的醫療演練，可作為全國的示範；建議根據此次演練，制定出標準作業程序（SOP），供軍醫局、衛福部或國安會等單位參考。

國防部軍備副部長鍾樹明（前右一）上將由金防部指揮官黃先任（後右一）中將等人陪同，十分認真聽取「軍公民營醫療整合演練」簡報，不時提出狀況問題。（記者吳正庭攝）

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