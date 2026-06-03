空軍C-130機採購最新方案出爐 商購10架J型機+性能提升8架H型

空軍更新C-130機隊的最新方案，擬採「部分商購+部分性能提升」的混合案，規劃以商購方式向美採購10架C-130J型運輸機，現役運輸機中的8架，委由中科院結合外商進行性能提升。圖為2024年投入春節加強戰備操演的空軍C-130H運輸機。（本報資料照，記者塗建榮攝）

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍C-130運輸機機隊更新案一再變動，軍方人士今天透露，最新方案擬採「部分商購+部分性能提升」的混合案，規劃以商購方式向美採購10架C-130J型運輸機，現役的20架C-130H運輸機當中，將針對其中8架機齡相對年輕的運輸機，委由中科院結合外商進行性能提升。

軍政人士今天指出，空軍希望此案在獲得國防部支持之後，就能排入116年度國防部預算之內，但因為115年度預算還在立法院審議中，軍購別預算又有許多項目因為遭到刪減，有可能會移到年度預算額度內編列，這自然會形成排擠效應，也因此，C-130新機的採購案能否擠到116年度國防部預算內，目前只能說「很有可能，樂見其成」。

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澳洲先前宣佈將斥資98億澳元（66億美元），購買20架新型C-130J超級大力士（Super Hercules）軍用運輸機。（路透社）

我國是在美國總統雷根時代，於 1984 年正式批准對台軍售案後，我國空軍共分成了3個批次購入20架運輸機，另外單獨採購1架改裝為電子作戰機，總計有21架C-130H型運輸機，但第一批次採購丶機號1310號機幸於1997年10月在台北松山機場失事墜毀，目前現役數量為20架。

空軍司令部先前啟動「太武山三號」計畫，以135億餘萬元經費，預計在2030年以前完成現役19架C-130H運輸機、1架C-130HE電戰機性能提升工作。「太武山三號」計畫的主要項目著重於「座艙整合介面」、「增進海上搜救能力」及「模擬機」等三大主要項目，其中包括全球精準定位、機位回報及安全避碰的系統，但因為美方報價甚高，讓軍方相當猶豫。

軍政人士說，經過內部整體考量之後，最新的方案擬調整成向美國廠商採購10架C-130J型運輸機，現役的20架C-130H運輸機當中，將針對其中8架機齡相對年輕的運輸機，委由中科院結合外商進行性能提升。採購10架C-130J型運輸機部分，擬採商購型式，而非軍售案管道，將可用商業合約督促廠商依期程交貨，避免軍售案的過程冗長影響交貨進度。

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