不畏風雨 海鯤號逆風海測展現高穩定度

無人艇奮進魔鬼魚伴隨海鯤號出海。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄外海今（4）日海況不佳，國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）上午進行第十五次出海第九次潛航測試，且出海速度更快，打臉酸民「天候不佳不能打仗」。據了解，海鯤號今、明兩天將連續測試，最近測試頻率提高，即將朝更深度的測試，交艦可期。

高雄地區這兩天有風有雨，海鯤號今上午約8時離開船塢測試，台船無人艇奮進魔鬼魚伴隨出海，軍事迷到岸邊拉起布條加油打氣。

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海鯤艦出海測試。（記者李惠洲攝）

海鯤艦即將更深度測試。（記者李惠洲攝）

軍事專家紀東昀表示，今天天候非常不好仍然出海測試，雖然剛下過一場大雨、風勢較強勁，但仍在適航範圍內，可以看到今出海速度比較快，出航準備節奏也非常快，顯示經過兩天休整趕快準備出海測試科目，相關設備及人員熟練度看起來都相當穩定。

他說，接下來科目應著重深度增加及之前科目做得更周延及更深度測試，可以預期愈來愈接近交艦時程，大家愈來愈放心，現在反對聲浪焦點都不在海鯤艦身上，海鯤艦做了16次出海測試，這次是第10次潛航測試，潛航的次數比浮航多很多，這是潛艦正常表現，操演區域會推向較深海域，從海巡艦艇在AIS（船舶自動識別系統）回報位置就看得出來，這是非常好的現象。

天候不佳，海鯤號仍出海測試。（記者李惠洲攝）

軍事專家紀東昀認為海鯤號可望於7至9月交艦海軍。（記者李惠洲攝）

他指出，明天仍有機會持續測試，測試愈頻繁代表所需要準備工作及調校愈少，已經摸索出這艘潛艦最佳狀況，所以測試頻率愈高，正常狀況。

針對國防部長顧立雄表示未設定交艦時程，紀東昀肯定這是非常好回答，他認為這對造船廠及官兵無形壓力減少很多，以安全為前提把測試做好才是最重要的，相信國人可以接受，而7至9月交艦是有可能的。

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