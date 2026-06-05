高雄風強雨大 海鯤號延後海測 台船陳政宏：是一艘可以作戰的船

海鯤號未來測試重點為耐航及深度測試。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）海測頻率提高，原本排定今（5）日度出海進行第17次海測第11次潛航測試，不過因高雄地區風強雨大，台船延後這次測試。台船董事長陳政宏4日接受節目專訪時透露，海測過程還算順利，他尤其對第一次下潛及操雷成功發射畫面感動。他強調，台船不會預設測試次數及交艦期程，以安全第一、品質達標為最優先考量。

海鯤號測試頻率提高，陳政宏表示不會預設測試次數。（記者李惠洲攝）

陳政宏接受立委王定宇「在308高地」節目專訪，王詢問對海鯤號測試印象最深的科目為何？陳答說有兩個，一是第一次潛下去，確定壓力殼、水密沒有問題，船可以正常航行；再來就是操雷射擊驗證，他說，海鯤號有6個魚雷管，在HAT（泊港測試）時就已驗證可以將啞雷打出去，但這只是測試魚雷管有沒有正常，而操雷跟真的魚雷差別只在於是否有火藥而已，測的是整合性功能，成功發射代表作戰系統已經備便，是一艘可以作戰的船。

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陳政宏表示，海鯤號已經是一艘可以作戰的船。（記者李惠洲攝）

王定宇特別提及發射誘標一幕，他說畫面好看，但他們知道購買時遇到多大困難，以為買到誘標了，交貨前遇到中共打壓買不到，才又想辦法。

海鯤號發射誘標。（台船提供）

王定宇提問如何看待外界有關台灣適合潛艦或無人船爭辯，陳政宏說，潛艦既是戰略性，也是戰術性武器，反潛是潛艇對潛艇傳統的對稱作戰，最重要的潛艇還是一個非常好的戰略性武器，它跟無人船、無人機一樣，可以由小牽制大，雖然它造價很貴，但一艘船可以牽制一整支艦隊，對岸有航空母艦戰鬥群，但只要有戰力的潛艇出海，神出鬼沒，敵人就會有顧忌，進而影響其全盤作戰計畫。

海鯤號第一次下潛。（台船提供）

國防部長顧立雄公開說明海鯤號沒有交艦的既定期程，對此陳政宏表示，未來也不會預設還有多少次海測，而之前的海測算蠻順利，但需要一些調校，現剩下耐航及深度測試。他強調，台船沒有交艦時間表的壓力，第一先求安全，第二為品質達標，再來交艦。

海鯤號成功完成操雷發射驗證。（台船提供）

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