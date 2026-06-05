打破百年慣例！美擬向日韓採購大型軍艦 填補造艦缺口

美國可能即將向日本與南韓的造船廠，採購大型海軍艦艇，以協助解決美國海軍工業基礎日益嚴重的產能受限問題。（歐新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國可能即將採取一項史無前例的舉措：向日本與南韓的造船廠，採購大型海軍艦艇，以協助解決美國海軍工業基礎日益嚴重的產能受限問題。

「海軍新聞」（Naval News）4日報導，五角大廈2027財政年度預算中包含一項18.5億美元的資金要求，越來越不被視為僅是一項研究計畫，而是未來向盟邦造船廠採購軍艦的潛在先聲。正如「美國海軍研究學會新聞網」（USNI News）率先報導，五角大廈已指示海軍考慮將日本與南韓的造船廠及設計，應用於美國艦隊。

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預算文件指出，這筆資金將「分為兩項獨立的研究與採購計畫，目標針對艦隊未來的巡洋艦／驅逐艦與巡防艦庫存」。可能從此倡議中受益的主要造船廠，包括南韓的韓華海洋（Hanwha Ocean）、HD現代重工（HD Hyundai Heavy Industries）與三星重工（Samsung Heavy Industries），以及日本的三菱重工（MHI）、川崎重工（KHI）與日本聯合造船（JMU）。

美國海軍研究學會新聞網報導，五角大廈正考慮採用外國軍艦設計，以及在盟邦造船廠建造艦艇零組件的可能性，作為其擴大美國海軍造艦產能努力的一部分。

相較於美國，日韓兩國能以低廉許多的成本與更快的生產速度，建造先進的水面作戰艦艇，而且兩國皆廣泛使用機器人技術與現代造船技術。報導指出，時任海軍部長費倫（John Phelan）坦承，海軍已接獲指示，研究由外國建造作戰艦艇的可能性，並指出基於生產能力，目光將會指向南韓與日本。

日本的三菱重工與日本聯合造船為盟邦造船廠交付大型海軍計畫的速度，提供一個顯著的範例。這兩家公司在過去1年內已為2艘「神盾系統搭載艦」（ASEV）安放龍骨，預計將於2028年與 2029年交付。相較之下，美國的勃克級（Arleigh Burke-class）驅逐艦，在多項計畫中的進度皆嚴重落後。

報導指出，美國政府官員一再強調，海外建造將是暫時性措施，而非將海軍生產永久轉移至國外。這種作法呼應白宮海事產業政策中概述的「橋接戰略」（Bridge Strategy）。在此模式下，外國造船廠將在海外建造初期艦艇，同時透過收購、現代化計畫或新設施投資美國造船廠，並使生產逐步轉移至美國本土。

政府以其與芬蘭的破冰船協議為範本，根據該協議，初期船隻在國外建造，隨後的後續生產則轉移至美國造船廠。美國官員也將韓華海洋2024年收購費城造船廠（Philly Shipyard）一事，視為利用外國投資強化美國造船工業基礎的典範。

如果這項倡議得以實施，可能將標誌著一個多世紀以來美國海軍首次採購由外國建造的大型水面作戰艦艇，也讓日韓造船廠在華府與中國競爭加劇之際重建海權的努力中，處於核心地位。

然而，報導也指出，重大的法律與政治障礙依然存在。現行美國法律通常禁止在外國造船廠建造海軍軍艦，除非總統發布國家安全豁免令；而任何更廣泛的採購計畫，都可能需要國會支持。

部分國會議員已經對此舉對國內造船廠、供應鏈與敏感技術的影響表達擔憂，部分議員正考慮推動立法，以限制動用聯邦資金在美國境外建造軍艦。

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