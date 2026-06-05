不排斥陸射劍二飛彈 但海軍陸戰隊想先爭取「這一款」防空飛彈系統

NASAMS飛彈系統，是海軍陸戰隊換裝新型防空飛彈系統的優先選項。（圖：取自Kongsberg Defence and Aerospace網站）

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍陸戰隊野戰防空戰力迎來重大世代交替，服役超過30年、曾部署於本島及外島最前線的美製「檞樹飛彈」已分批全數汰除，正式告別最前線的守備歲月。據軍方高層透露，在面臨防空武器換裝的關鍵決策中，陸戰隊其實最渴望爭取的是在烏克蘭戰場立下赫赫戰功、能與美軍戰術無縫聯網的美製NASAMS防空飛彈系統。

至於國造「陸射劍二」防空飛彈系統，海軍並未排斥，但仍希望優先爭取獲得NASAMS防空飛彈系統。

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軍方高層指出，海軍陸戰隊作為國軍的精銳快速反應部隊，其野戰防空思維更偏向美軍體系。美製NASAMS系統（國家先進地對空飛彈系統）具備Link 16數據鏈，能與美方提供的雷達情資直接聯網，若搭配增程型飛彈，射程更可達40至50公里，能為重要軍港、灘岸守備及反登陸作戰編織出一道更廣泛的「區域防空傘」。這對隨時準備面對第一線高強度衝突的陸戰隊來說，無疑是心中首選的「神盾」。

陸軍陸劍二飛彈系統已經擔綱野戰防空重任。（資料照）

這位人士表示，我國向美方採購的NASAMS系統，在配額有限的情況下，軍方規劃優先撥交給空軍防空營，用於全台重要軍用機場的周邊防衛，執行「台灣之盾」計畫，陸戰隊在短期內可能「分不到」NASAMS現貨。

其次，基於防空網「高低搭配」的財政負擔考量，政府高層的指導是「空軍用NASAMS守點、陸軍與陸戰隊用陸射劍二機動野戰防空」。

據了解，海軍陸戰隊希望的是優先爭取到NASAMS系統，但對於國造「陸射劍二飛彈系統」也不排斥。陸射劍二有效射程達15公里，具備中途慣性導引與終端主動雷達導引能力（射後不理），更可結合蜂眼雷達進行多目標同時接戰，在性能與機動性上皆遠勝已除役的檞樹飛彈，將成為陸戰隊守護台海港口與灘岸低空防衛核心主力的選項之一。

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