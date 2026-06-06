海鯤號戰力 台船陳政宏：唯一可以比的是「這艘」

海鯤號進入測試關鍵階段，即將展開耐航及深度測試。（記者李惠洲攝）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）海測進入關鍵測試，台船宣稱「具有戰力」，卻遭國民黨立委提案凍結上百億元後續艦預算。外界關切海鯤號戰力，若要與世界各國潛艦比較，台船董事長陳政宏說，很難比較，唯一可以比的是澳洲的柯林斯級，原因是兩者均為「全新設計」。

海鯤號將配置美軍使用的Mk 48型魚雷。圖為操雷射擊成功驗證畫面。（台船提供）

陳政宏日前參加立委王定宇在「308高地」節目專訪，針對台灣應布置多少潛艦，陳政宏表示，若3至4個區域要防守，每個區域至少要布置1艘潛艦，有2艘更好，潛艦有3分之1能戰備使用，3分之1的潛艦拿來訓練新手，另外就是潛艦維修保養太複雜不好施工，過程會比較久，也就是說，潛艦有3分之1拿來戰備用、3分之1訓練及3分之1維修保養，如果防守或伏擊區域有4處，就需要12艘潛艦。

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王定宇說，潛艦專家Sutton曾說台灣只要擁有8艘的潛艦艦隊，加上岸置飛彈等綜合戰力，就能完全嚇阻渡海來台的解放軍艦隊，所以他算出要8到10艘，目前國家造艦計畫，艦隊數量應該是以10艘計算，也就是海龍、海虎加上海鯤計畫的8艘，造到第8艘就要回頭造第一艘淘汰海龍、海虎的潛艦。

至於台船造艦能量是否充足，陳政宏表示，當初規劃可以同時兩艘建造，現在也正準備適合潛艦的塢，這個浮塢可以維修或測試，不會佔用其它碼頭，調度比較容易。

王詢問如何評價海鯤號在世界上戰力水準排名？陳政宏沒有給明確答案，只答稱還沒有全部測完，但用一般工程常識判斷，海鯤號有中等以上水準。王追問可以拿哪一艘對比？陳政宏說很難比較，但他覺得唯一可以比的是澳洲的柯林斯級潛艦，原因是日、德、英、法有悠久造艦歷史，二戰後才開始建造潛艦的有西班牙、韓國、澳洲，大部分是先進國家技轉成熟設計的產品，而柯林斯級雖是找瑞典Saab公司協助，但為針對澳洲需求的全新設計，而海鯤號也是全新的設計。

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