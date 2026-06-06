美國想出新奇招 退役艦充當飛彈武庫艦速成戰力抗中

美國國會預算處（CBO）近日提出一項強化海軍戰力的新構想，建議在現役及退役艦艇上大量增設飛彈發射系統。圖為伯克級驅逐艦發射飛彈。（DVIDS）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕為對抗中國海上遽增的戰力，美國國會預算處（CBO）近日提出一項強化海軍戰力的新構想，建議在現役及退役艦艇上大量增設飛彈發射系統，最快可在5年內新增69艘具飛彈作戰能力艦艇與640具飛彈發射器，以提升美軍在潛在台海衝突中的打擊能力。

《星條旗報》報導，CBO於5月20日發布《未來五年內擴大海軍艦隊規模與飛彈能力》研究報告指出，相較於建造新軍艦需要多年時間，在既有艦艇上加裝飛彈系統是更快速且成本較低的選項。

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報告提出三種方案，包括在兩棲艦、遠征快速運輸艦及油彈補給艦等原本不具飛彈發射能力的艦艇上加裝武器系統；重新啟用部分退役瀕海戰鬥艦（LCS）並進行武裝；或採購二手商船及無人水面載具改裝為飛彈平台。

根據評估，相關方案未來5年成本約介於15億至43億美元之間，但可大幅增加海軍火力密度。CBO指出，目前美國海軍291艘艦艇中，仍有107艘不具備飛彈發射能力；若其中43艘艦艇完成改裝，將可新增640具飛彈發射器。

報導指出，部分改裝艦艇可發射戰斧巡弋飛彈與標準六型飛彈（SM-6），其餘則可搭載海軍打擊飛彈（NSM），進一步擴大海軍遠程反艦與對地打擊能力。

CBO認為，增加具備反艦火力的平台數量，有助於在戰時分散敵軍偵蒐與打擊資源。即使部分艦艇未實際裝填飛彈，只要具備發射器，也能迫使對手投入更多兵力確認威脅來源，增加作戰複雜度。

不過報告也坦言，兩棲艦與補給艦的主要任務仍是運輸部隊與補給物資，若加裝飛彈系統，可能與原有任務產生衝突，因此相關艦艇未必會在實戰中作為主要打擊平台使用。

報導指出，美國海軍目前正推動「黃金艦隊」（Golden Fleet）計畫，希望透過延壽現役艦艇、加速建造新艦及發展無人艦艇等方式擴大艦隊規模。然而根據海軍最新造艦計畫，美軍距離達成398艘作戰艦隊目標仍需數十年時間，因此如何在短期內提升火力密度與艦隊規模，已成為美軍因應潛在印太衝突的重要課題。

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