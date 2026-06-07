中國最強萬噸級「海巡09」 現身台灣西南海域

中國海巡09號，今天清晨2點現身花嶼40海浬外。（台灣區域安全通報提供）

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕根據台灣區域安全通報指出，中國「海巡06」、「海巡08」、「海巡09」及「東海救113」等4艘公務船，自中國廈門港出發後，航行至台灣西南海域，並在台灣限制水域外側活動，並未進入限制水域，海巡署全程監控，並調派大型巡防艦加強巡弋台灣西南水域。

由於中國海警船近日頻頻越界，並與金門海巡隊在海上相互對峙，再傳中國海警船長驅直入台灣西南海域。海巡署為因應此一突發狀況，立即調派淡水艦、吉安艦、高雄艦、長濱艦及花蓮艦等5艘大型巡防艦前推部署，同時也把100噸級巡防艇推進到24海浬線，加強海上監控，確保海域航行正常，避免中國海警船越過限制水域。

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我千噸級連江艦 澎湖海域巡弋

其中中國海警執法艇06、09，今（7）日清晨2點，分別出現在澎湖花嶼西約40餘海域處，已接近台灣轄管最西島嶼花嶼，因此海巡署採取高度戒備，駐守澎湖千噸級連江艦，今日在馬公商港配合世界海洋日，開放民眾登艦參觀，參訪活動結束後，旋即展開澎湖海域巡弋工作，絕不讓中國海警船越過雷池一步。

「海巡09」是中國自行研製的首艘萬噸級海巡船。為現行中國首艘噸位最大、裝備最精良的海巡船，可在除兩極地區外的全球任何海域航行，巡航執法、應急協調指揮等任務。此次現身台灣西南水域，並直逼台灣最西島嶼花嶼，動機有待查明，海巡署嚴陣以待。

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