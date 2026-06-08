日本國產兩棲裝甲車性能曝光！具備無人遙控與自主駕駛 將成奪島利器

日本陸上自衛隊水陸機動團麾下編有3個以步兵為主體的聯隊，為了支援登陸作戰，還編制配備美製AAV-7兩棲突擊車的「戰鬥登陸大隊」。（法新社檔案照）

〔國際新聞中心／綜合報導〕日本2024年開始研發國產無人兩棲裝甲車（AAV），近期防衛省公開其性能特徵，包括結合履帶與噴水推進器，能夠在更多樣化的地點展開登陸作戰。該車預計將配備一座遙控武器站（RWS），不僅可安裝傳統的12.7公釐機槍，還能裝備30公釐自動機砲，使其能與敵方裝甲車交戰並進行反制。

「海軍新聞」（Naval News）報導，中國十多年來不斷擴張軍力，日本持續推動強化海上防衛能力，包括沖繩在內的西南諸島防衛已成為當務之急，因為這些島嶼在可能發生的台灣緊急事態（台灣有事）中，容易遭受中國軍隊的攻擊與兩棲登陸。在此背景下，日本陸上自衛隊2018年成立「水陸機動團」（ARDB）。

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水陸機動團是陸自史上首支專門執行兩棲作戰的部隊，常被稱為日版海軍陸戰隊，主要任務是奪回被敵軍佔領的離島。水陸機動團麾下編有3個以步兵為主體的聯隊，為了支援登陸作戰，還編制一個配備美製AAV-7兩棲突擊車的「戰鬥登陸大隊」。

戰鬥登陸大隊操作52輛AAV-7，負責將步兵部隊運送至離島，並藉由其防護力與火力支援奪取灘頭堡。然而，日本許多島嶼周邊環繞著珊瑚礁，AAV-7穿越珊瑚礁的能力有限。此外，AAV-7的武裝僅有一挺12.7公釐機槍和一具40公釐自動榴彈發射器。如果敵方以裝甲車或類似資產進行反擊，AAV-7將無法有效反制。

為了解決這些缺點，防衛省決定著手研發國產兩棲突擊車，結合履帶與車體後方安裝的噴水推進器，以產生強大的推進力來克服珊瑚礁地形，使登陸作戰能從離島上更多樣的地點展開。在武裝方面，預計配備一座遙控武器站（RWS），不僅能安裝傳統的12.7公釐機槍，還能裝備30公釐自動機砲，使其也能夠與敵方裝甲車交戰，並進行反制。

這款國產AAV特別引人注目之處在於，其研發目標不僅是為了讓車上乘員直接操作，更著眼於從另一輛車進行遠端遙控，以及具備自主機動能力。這是一種被稱為「有人與無人協同作戰」（MUM-T）的概念，旨在透過讓第一波登陸部隊無人化，將人員傷亡降至最低，因為在試圖突破敵方於離島建立的陣地，並確保海岸線灘頭堡時，第一波部隊往往會遭受最慘重的損失。

日本軍事專家「Santaro Iwamoto」透過向負責防衛裝備研發的「防衛裝備廳」（ATLA）提出資訊公開請求，取得這款國產AAV的相關資料，並將其提供給「海軍新聞」。根據這些資料，防衛裝備廳計畫在預定於2027年開始的實用測試前，先製造4輛原型車，這4輛車都將配備遠端遙控與自主機動功能。

不過，第4輛車也將配備增強的發電能力，為未來的性能升級預作準備。

車體將配備可見光與紅外線感測器等系統。透過與其他AAV共享這些感測器數據，將能實現遠端操作。該車還能根據乘員預先設定的導航點（waypoints），沿著預定路線進行自主機動。

此外，為了實現網路化作戰，該車預計將配備一套以陸上自衛隊10式主力戰車系統為基礎的指管系統（command-and-control system），能讓部隊共享個別車輛與其他資產所偵測到的目標位置數據，同時傳輸作戰指令與分配交戰目標。

防衛省計畫部署約97輛這款國產AAV。在2027年完成各項測試後，預定2028年開始部署。

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