海鯤號後續艦外型同原型艦？台船董座陳政宏：戰力更強

台船預估下半年海鯤號交艦海軍。（台船提供）

〔記者洪臣宏／高雄報導〕國造潛艦海鯤號（舷號SS-711）進入關鍵海測，交艦海軍後即啟動後續艦建造，後續艦與原型艦是否會長得一樣？台船董事長陳政宏表示，前兩艘沒有做太大改變，但海鯤號無中生有且已形成戰力，對取得紅區裝備及貨源有幫助，後續艦的戰力及質量都會提升。

海鯤號進入關鍵海測階段。（台船提供）

陳政宏日前接受立委王定宇在「308高地」YT節目專訪，王定宇提問，海鯤號交艦之後，應該會啟動7艘後續艦建造，依2+3+2的規模編列預算，海鯤號造艦之初取得裝備很困難，如今海鯤號已形成戰力，取得紅區裝備或貨源會不會更簡單?陳政宏回答「當然是有幫助」，王追問是「現在進行式或期待中？」陳政宏笑著回說「都有啊」。

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海鯤號完成操雷射擊驗證，證明為有戰力軍艦。（台船提供）

「培養出不錯的工程師」

海鯤號第二艘會跟第一艘長得一樣嗎?陳政宏表示，後續艦的前2艘沒有做太大改變，但裡面有一些裝備會換掉，我們現在已經有設計能力，培養出一批蠻不錯的工程師，且一直有技術顧問在協助，這些小變動都在我們能力範圍之內。王定宇問，第二、三艘潛艦是否會因取得紅區裝備較容易，戰力及質量都會提升，陳政宏說「當然」。

後續艦119億元遭國民黨立委提案凍結，對此，陳政宏表示，跟國外買的裝備，沒有進到我國領空領海之前，就算出貨已經在路上了，他都不太放心。他說，潛艦裝備都是訂購以後才開始製作，如果國家造艦政策穩定，設備廠商就可以預期過一、二年會有新的訂單，可以安排材料、人力，會便宜很多，也比較有品質及交期的保障， 如果預算沒有過，人家就會懷疑到底有沒有要繼續建造下去。

陳政宏表示，對台船而言，不論是國外或國內設備，都是付了訂金才製作，製作時間短則一年多，做好了再運回組合起來，船段組合之前裝備就要到位，如果裝備沒來後續進程就會卡住，進而影響整個製造期程。

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