俄羅斯祭最強殺器！王牌T-14「阿瑪塔」主戰車上陣

俄羅斯傳已出動其最新型的T-14主戰車。（法新社檔案照）

〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭持續，隨著烏克蘭陸續收到來自歐美各國軍援的西方主戰車，其陸軍裝甲力量可望大幅提升，而俄羅斯不干示弱，據傳已出動號稱全球首款第四代主戰車的T-14「阿瑪塔」（T14 Armata）應戰。

俄羅斯《衛星通訊社》25日報導，據消息人士透露，T-14主戰車雖暫未參加直接突擊行動，但俄武裝力量已開始使用它們對烏軍陣地開火。

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據報導，T-14是在敘利亞首次進行了戰鬥條件下的鑑定，從去年年底開始，T-14的乘組人員在「頓巴斯某人民共和國」的靶場，進行了戰鬥演練。

據《衛星通訊社》介紹，T-14由烏拉爾運輸機械製造設計局（隸屬烏拉爾車輛製造廠）研製的。T-14具有新佈局，其砲塔和武器系統是無人的，而3名乘員處於位於車體前部的獨立裝甲艙內。該戰車擁有多層複合裝甲、新型「孔雀石」（Malachite）反應裝甲和「阿富汗石」主動防禦系統（Afghanit APS）。

報導引述公開消息來源稱，T-14引擎的功率可達1500馬力，這應能為其提供在公路上最高達80公里的時速。

俄烏戰爭衝突持續，隨著烏克蘭使用反戰車飛彈和自殺無人機進行攻擊，俄軍最引以為傲的主戰車部隊也落於下風。根據烏克蘭25日最新統計，俄軍被烏軍摧毀的戰車數量已達3688輛，其中也包含先進的T-90M主戰車等。

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