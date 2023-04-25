限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
俄羅斯祭最強殺器！王牌T-14「阿瑪塔」主戰車上陣
俄羅斯傳已出動其最新型的T-14主戰車。（法新社檔案照）
〔編譯陳成良／綜合報導〕俄烏戰爭持續，隨著烏克蘭陸續收到來自歐美各國軍援的西方主戰車，其陸軍裝甲力量可望大幅提升，而俄羅斯不干示弱，據傳已出動號稱全球首款第四代主戰車的T-14「阿瑪塔」（T14 Armata）應戰。
俄羅斯《衛星通訊社》25日報導，據消息人士透露，T-14主戰車雖暫未參加直接突擊行動，但俄武裝力量已開始使用它們對烏軍陣地開火。
請繼續往下閱讀...
據報導，T-14是在敘利亞首次進行了戰鬥條件下的鑑定，從去年年底開始，T-14的乘組人員在「頓巴斯某人民共和國」的靶場，進行了戰鬥演練。
據《衛星通訊社》介紹，T-14由烏拉爾運輸機械製造設計局（隸屬烏拉爾車輛製造廠）研製的。T-14具有新佈局，其砲塔和武器系統是無人的，而3名乘員處於位於車體前部的獨立裝甲艙內。該戰車擁有多層複合裝甲、新型「孔雀石」（Malachite）反應裝甲和「阿富汗石」主動防禦系統（Afghanit APS）。
報導引述公開消息來源稱，T-14引擎的功率可達1500馬力，這應能為其提供在公路上最高達80公里的時速。
俄烏戰爭衝突持續，隨著烏克蘭使用反戰車飛彈和自殺無人機進行攻擊，俄軍最引以為傲的主戰車部隊也落於下風。根據烏克蘭25日最新統計，俄軍被烏軍摧毀的戰車數量已達3688輛，其中也包含先進的T-90M主戰車等。
關鍵字