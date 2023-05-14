台船自製潛艦9月下水 鄭文隆：沒有愧對國家

台船董事長鄭文隆表示，國造潛艦所有船段預計9月中旬完成對接，完成下水節點後立即泊港測試（HAT），進行出海測試（SAT）時他將隨行，他有感而發地說：「我們沒有愧對國家！」（中央社）

〔中央社〕潛艦原型艦9月底將下水，台船董事長鄭文隆接受中央社專訪表示，所有船段預計9月中旬完成對接，完成下水節點後立即泊港測試（HAT），進行出海測試（SAT）時他將隨行；面對不可能的任務即將開花結果，鄭文隆有感而發地說：「我們沒有愧對國家！」

中央社記者在偌大的台船廠區現場，眼前矗立著數幢藍色塗裝建築物，鮮黃色大門出入口全緊閉，充滿神祕感，這裡就是IDS（Indigenous Defence Submarine）潛艦船段製造基地的「海昌廠房」，近千人團隊採24小時輪班方式，正在為台灣首艘自製潛艦加緊趕工。

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中共對台威脅日益升高，總統蔡英文上任後除推動國機、國艦、國車國造，潛艦國造更是重中之重，除可厚植台灣軍工產業能量，亦能藉由潛艦在海中的隱蔽性，嚇阻中共航艦作戰群在台灣東部外海封鎖台灣，達成不對稱戰力目標。

台船承接自製潛艦此一重責大任，歷經波折考驗不斷，現正進入攸關最後成敗關鍵的深水區階段。

鄭文隆向中央社記者表示，潛艦共有6個船段及上方的1個帆罩段，目前第2、3、4、5個船段已完成對接，且包括戰系等軟硬體設備均已完成安裝；由於接下來僅剩可由台船獨立完成的焊接工作，在台船3班制、24小時施工下，預計9月中旬可將全數船段及帆罩對接完成，並超前在9月底達到「下水」節點。

不同於水面艦，潛艦所謂的下水就是「封殼」。知情人士透露，原型艦後續的泊港測試會在海昌工廠內執行，由台船及合約廠商逐一針對各裝備系統測試後，才會移至岸邊「真正下水」。

鄭文隆指出，封殼後立即進行較耗時的泊港測試（HAT），完成後再實施2至3天的出海測試（SAT），並進行下潛、轉彎等各項戰術動作，隨後交艦給海軍，由海軍進行作戰測評，測評方式包括發射魚雷，最後才能成軍正式投入戰備序列。

潛艦因構造精密，必須在有限空間內容納各式電子、動力、武器、人員居住等裝備，各機構間需緊緻配置並滿足作戰性能，因此被稱為「水下瑞士錶」，對建造工藝的要求極高，也被視為造船水準指標。

「從頭到尾都唱衰」，曾參與雪隧、第二高速公路等重大工程的鄭文隆坦言，台灣社會有個毛病，就是很愛「唱衰」未完成的重大工程，但台船的工程師們都很會忍耐，現在終於要開花結果，「我們沒有愧對國家」。

近來包括立委、學者等受邀前往台船參觀，事後都對台船製造能力表達肯定，也間接佐證鄭文隆的信心。

負責原型艦建造的總督導、國安會諮詢委員黃曙光近期在校園座談時，宣告預計明年3、4月間進行各項海測，屆時他將會親自隨艦出海，督導每一項測試作業。

面對黃曙光的期待，鄭文隆透露，前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）日前訪台時相當關切國造潛艦出海測試（SAT）時程，並特別向他說，「各國潛艦海測時，造船廠長官都會跟著下潛，所以你也要下去」，鄭文隆允諾會見證這歷史一刻。

打造潛艦共動員約990人，包含台船861人、中科院約30人、海軍256戰隊約40人、海軍海發中心約34人，及國防部駐廠的7名軍官。

鄭文隆表示，此案與國艦國造（水面艦）差異在於，台船、海軍未曾執行過，因此從建案初期就由台船、海軍研究發展中心、海軍256戰隊、國家中山科學研究院合署辦公，「4個單位沒有所謂甲乙方，而是夥伴關係」。

海軍256戰隊是潛艦部隊，鄭文隆說，由於戰隊官兵長年操作潛艦，熟知相關配置，若遇到不佳的設計便可即時溝通，立刻修改優化。

除了上述單位外，外籍顧問亦是潛艦國造順利推動的關鍵因素。鄭文隆表示，台船本身有聘請外籍顧問，加上海軍聘請的高階顧問團協助，他對潛艦國造很有信心。

國軍目前擁有4艘潛艦，分別是二戰時期的茄比級潛艦海獅、海豹號，以及劍龍級潛艦海虎、海龍號。海虎、海龍號是國軍主力潛艦，但已服役超過30年，國軍正推動升級延役計畫；海獅、海豹號號稱全世界服役時間最久之現役潛艦，目前僅擔任訓練任務。

為強化潛艦戰力，民國84年1月前總統李登輝任內，海軍成立「潛艦發展辦公室」，並啟動「光華八號」專案；後於前總統馬英九任內，103年4月啟動「海昌計畫」。

蔡總統上任後，105年12月台船與海軍簽約，執行潛艦國造第一階段合約設計裝備試研製作業。

海軍編列新台幣493億6170萬元、108年至114年持續預算，打造原型潛艦1艘，今年9月可望封殼（下水），全案在114年執行完畢，後續規劃採購7艘，作為不對稱作戰的水下部隊主力。

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